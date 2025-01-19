Три министра Израиля подали в отставку
- 19.01.2025, 13:07
- 1,676
В знак протеста против соглашения с ХАМАС.
Израильская ультраправая партия Otzma Yehudit вышла из коалиции в знак протеста против соглашения с ХАМАС. Три министра подали в отставку.
Об этом сообщает The Time of Israel.
В отставку подали министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр наследия Амихай Элияху и министр Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф. Таким образом они вышли из коалиции правительства Биньямина Нетаньяху.
«С этого времени партия Otzma Yehudit не является членом коалиции», - говорится в заявлении партии.
Лидер партии Otzma Yehudit Итамар Бен-Гвир заявил, что прекращение огня с ХАМАС является «полной победой терроризма». В письме к Нетаньяху он подчеркнул, что ультраправые «не намерены свергнуть правительство, но по идеологическим вопросам будут голосовать в соответствии со своим мировоззрением».
«Мы не вернемся за правительственный стол без полной победы над ХАМАС и полной реализации целей войны», - добавил Бен-Гир.