закрыть
19 января 2025, воскресенье, 14:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Три министра Израиля подали в отставку

  • 19.01.2025, 13:07
  • 1,676
Три министра Израиля подали в отставку

В знак протеста против соглашения с ХАМАС.

Израильская ультраправая партия Otzma Yehudit вышла из коалиции в знак протеста против соглашения с ХАМАС. Три министра подали в отставку.

Об этом сообщает The Time of Israel.

В отставку подали министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр наследия Амихай Элияху и министр Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф. Таким образом они вышли из коалиции правительства Биньямина Нетаньяху.

«С этого времени партия Otzma Yehudit не является членом коалиции», - говорится в заявлении партии.

Лидер партии Otzma Yehudit Итамар Бен-Гвир заявил, что прекращение огня с ХАМАС является «полной победой терроризма». В письме к Нетаньяху он подчеркнул, что ультраправые «не намерены свергнуть правительство, но по идеологическим вопросам будут голосовать в соответствии со своим мировоззрением».

«Мы не вернемся за правительственный стол без полной победы над ХАМАС и полной реализации целей войны», - добавил Бен-Гир.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко