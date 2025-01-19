Три министра Израиля подали в отставку 19.01.2025, 13:07

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В знак протеста против соглашения с ХАМАС.

Израильская ультраправая партия Otzma Yehudit вышла из коалиции в знак протеста против соглашения с ХАМАС. Три министра подали в отставку.

Об этом сообщает The Time of Israel.

В отставку подали министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр наследия Амихай Элияху и министр Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф. Таким образом они вышли из коалиции правительства Биньямина Нетаньяху.

«С этого времени партия Otzma Yehudit не является членом коалиции», - говорится в заявлении партии.

Лидер партии Otzma Yehudit Итамар Бен-Гвир заявил, что прекращение огня с ХАМАС является «полной победой терроризма». В письме к Нетаньяху он подчеркнул, что ультраправые «не намерены свергнуть правительство, но по идеологическим вопросам будут голосовать в соответствии со своим мировоззрением».

«Мы не вернемся за правительственный стол без полной победы над ХАМАС и полной реализации целей войны», - добавил Бен-Гир.

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