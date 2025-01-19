Названы два лучших бюджетных смартфона, которые можно купить прямо сейчас

Названы два лучших бюджетных смартфона, которые можно купить прямо сейчас2
- 19.01.2025, 14:58
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Гаджеты предлагают плавный дисплей, большую автономность и достойную производительность.
Цены на флагманские смартфоны продолжают расти, поскольку производители втискивают в них все больше и больше функций. Но по крайней мере часть этих новых технологий просачивается в бюджетные телефоны, которые продолжают совершенствоваться без значительного повышения цен.
Редакция портала NY Times выделила два недорогих Android-телефона, на которые стоит обратить внимание в начале 2025 года.
Samsung Galaxy A15 5G
По мнению специалистов, это самый сбалансированный «бюджетник» на рынке – у него при себе яркий и сочный 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 90 Гц. На таком комфортно смотреть видео, серфить в интернете и играть даже в солнечную погоду. Чип Dimensity 6100+ и 4 ГБ оперативной памяти в A15 более чем достаточно для многозадачности и повседневных задач.
Вдобавок Samsung предлагает беспрецедентные четыре года обновлений ПО для дешевого смартфона, то есть свежие обновления будут приходить вплоть до 2028 года, когда выйдет условный Android 19.
Moto G Power 2024
Телефон стоит на 100 долларов дороже, но имеет большой 6,7-дюймовый ЖК-дисплей с частотой 120 Гц, более мощный процессор Mediatek Dimensity 7020 с 8 Гбайт оперативной памяти и беспроводную зарядку. Впрочем, главная его особенность – двухдневная батарея.
Однако его ЖК-экран не такой яркий, как OLED-дисплей Galaxy A15, к тому же, он не получит столько обновлений андроида, сколько конкурент. Тем не менее, это отличный выбор за свои деньги.