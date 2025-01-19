В Минске повар ограбил таксиста
- 19.01.2025, 17:32
Вину он признал лишь на суде.
В Минске 29-летний повар ограбил таксиста после поездки. Несколько десятков рублей он положил в нижнее белье, рассказали госагентству «Минск-Новости» в прокуратуре Первомайского района столицы.
Поздним вечером минчанин возвращался на такси домой. Покидая салон, он прихватил с собой лежавшие в подстаканнике 30 рублей. Водитель это заметил и потребовал вернуть деньги, но пассажир заявил, что их не брал. Он демонстративно вывернул карманы и ушел, несмотря на то что таксист сказал, что вызовет милицию. Похищенные деньги спрятал под резинку трусов.
Таксист, как и обещал, сообщил о случившемся в милицию. Пассажира задержали, возбудили уголовное дело. Вину он признал лишь на суде, в содеянном раскаялся и возместил ущерб.
«Обвиняемый трудоустроен поваром, ранее семь раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение имущественных преступлений», — рассказала гособвинительница, старшая помощница прокурора Первомайского района Юлия Луговская.
Суд признал мужчину виновным в грабеже и на основании ч. 2 ст. 206 УК, частично присоединив неотбытую часть наказания, назначил ему два года и шесть месяцев «домашней химии». Кроме того, обвиняемый должен пройти принудительное лечение от наркомании.