В Минске повар ограбил таксиста 19.01.2025, 17:32

иллюстративное фото

Вину он признал лишь на суде.

В Минске 29-летний повар ограбил таксиста после поездки. Несколько десятков рублей он положил в нижнее белье, рассказали госагентству «Минск-Новости» в прокуратуре Первомайского района столицы.

Поздним вечером минчанин возвращался на такси домой. Покидая салон, он прихватил с собой лежавшие в подстаканнике 30 рублей. Водитель это заметил и потребовал вернуть деньги, но пассажир заявил, что их не брал. Он демонстративно вывернул карманы и ушел, несмотря на то что таксист сказал, что вызовет милицию. Похищенные деньги спрятал под резинку трусов.

Таксист, как и обещал, сообщил о случившемся в милицию. Пассажира задержали, возбудили уголовное дело. Вину он признал лишь на суде, в содеянном раскаялся и возместил ущерб.

«Обвиняемый трудоустроен поваром, ранее семь раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение имущественных преступлений», — рассказала гособвинительница, старшая помощница прокурора Первомайского района Юлия Луговская.

Суд признал мужчину виновным в грабеже и на основании ч. 2 ст. 206 УК, частично присоединив неотбытую часть наказания, назначил ему два года и шесть месяцев «домашней химии». Кроме того, обвиняемый должен пройти принудительное лечение от наркомании.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com