Как морские дроны ГУР «отминусовали» российские вертолеты Ми-8 2.01.2025, 20:35

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Для российской морской авиации это большие потери.

Морские дроны ГУР Magura V5 31 декабря уничтожили два российских вертолета Ми-8 возле Крыма, еще один борт получил поражение, но смог приземлиться. Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан рассказал в эфире Radio NV, как разведке удалось «положить по елочку» украинцам такой подарок.

Свитан обозначил, что для российской морской авиации это большие потери.

«Это Magura V5 отработала. Главное управление разведки впихнуло невпихуемые [в морской дрон], я бы так сказал. У авиации, у летчиков, попросило ракеты (очень хорошая, кстати, старая советская ракета Р-73, ей лет 40). <...> Ракету Р-73 [приспособили], если можно так сказать, установили на гидроплатформу, скорее всего, на рельсовую пусковую установку П-72, есть такая, c нее может тоже запускаться эта ракета, — объяснил Свитан.

По его словам, скорее всего ракета, которая поразила вертолеты, была с тепловой головкой самонаведения, очень хорошо технически выполнена:

«Даже одна ракета имеет боевую часть восемь килограмм, стержневая, она, в принципе, в фарш покрошила все „население“ этих вертолетов. Поэтому, можно сказать, два экипажа точно отминусованы, это как минимум».

Свитан также добавил, что украинская армейская разведка давно пыталась перехватить российские вертолеты:

«И вот эти тяжелые, можно говорить, транспортники [Ми-8], которые россияне отправили, что называется, как подарок, под уничтожение… Они не маневренные, легкая цель, в принципе, для любого самолета, а для БЭКа — это, естественно, тоже подарок, которым воспользовалась наша разведка».

31 декабря в разведке сообщали, что впервые в истории была поражена воздушная цель с помощью ударного морского дрона Magura V5. Спецоперация прошла в районе мыса Тарханкут с применением ракет Р-73 SeeDragon. Один вертолет Ми-8, согласно сообщению, был сбит, еще один — поражен.

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