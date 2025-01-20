Эксперт: ВСУ в ходе Курской операции применяют нестандартную тактику 20.01.2025, 18:45

Николай Маломуж

Фото: day.kiev.ua

Уничтожены целые батальоны противника.

Украинские военные в Курской области РФ умело применяют нестандартную тактику для противника. Об этом сегодня, 20 января, в эфире телеканала FREEДОМ рассказал генерал, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Он отметил, что украинские подразделения в Курской области ведут маневренную войну.

«Мы не стоим просто в обороне, наносим удары с флангов, с тылов, секторально, дезориентируем противника и дезинформируем в отношении своих операций в одном месте, наносим в других местах, как на протяжении двух недель мы показали на практике. Уничтожены целые батальоны противника, большое количество северокорейцев — до 300 человек только убитыми, а всего уже до 4 400. Это громадное количество, это практически 40% всего контингента, который там находился. Наносим секторальные удары, подготовив соответствующие ресурсы, и там, где враг не ожидал. Это продвижение в трех направлениях было», — сказал генерал.

Маломуж добавил, что российские военные утюжат свои же территории, уничтожая села в Курской области.

«Мы создаем серые зоны и наносим огневые валы на этом направлении. Почему и такие большие потери: за время операции на Курском направлении — до 43 тысяч уже уничтожено… Противостояние с ними — это важная составляющая не только в плане переговорного процесса, это мощный аргумент, это то, что уничтожаем большие резервы, включая северокорейцев. Это оттягивание войск — те вот 67 тыс. пошли бы на Покровск, на Часов Яр, возможно, на Запорожское направление, до Днепра, а сейчас резервов нет идти туда», — сказал он.

По мнению генерала, Курская операция также призвана показать миру, что российский диктатор Владимир Путин не имеет ресурсов даже на своих территориях оттеснить украинские войска.

«Эффективно работаем, умело применяем нестандартную тактику для врага. Он привык идти валом. Как вот северокорейцы идут просто колоннами. Вот они и массово гибнут или получают ранения. Вот поэтому скоро, я думаю, пыл Ким Чен Ына в отношении обкатки своих спецназовцев и регулярных войск на наших территориях упадет, потому что это будет просто перемалыванием их войск, и никаких перспектив их обучения тут террористической деятельности точно не будет», — сказал Маломуж.

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