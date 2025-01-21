Китай заменяет российский уголь монгольским 3 21.01.2025, 13:14

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У угольной отрасли в РФ начались большие проблемы.

Россия стала в 2024 г. единственным экспортером угля в Китай, чьи поставки упали. И улучшения ситуации для отрасли, несущей крупнейшие убытки в российской экономике, не предвидится. Место российских угольщиков в обеспечении Китая занимают монгольские, пишет The Moscow Times.

Китай в прошлом году закупил рекордные объемы угля – 543 млн тонн (+14% к 2023 г.). Увеличение импорта обеспечили прежде всего Австралия и Монголия – почти на 60% и 19% соответственно. По объемам поставок (около 83 млн тонн у каждой) эти две страны приблизились к России, чей экспорт упал почти на 7% до 95,1 млн тонн, по данным Таможенного управления Китая.

Несмотря на укрепление стратегических связей между Пекином и Москвой, Россия проигрывает, потому что ее уголь слишком дорог, вынужденная переориентация поставок на Азию привела к серьезным логистическим проблемам, а западные санкции дополнительно подрывают привлекательность российских поставщиков для китайских покупателей. Монголия же выигрывает от близости к Китаю, развивает железнодорожное сообщение с ним, продает высококачественный уголь, которого ему не хватает (в 2024 г. она обеспечила 60% импорта коксующегося угля для китайской сталелитейной промышленности), улучшает свои позиции в поставках энергетического угля, отмечает Bloomberg. Парламент Монголии одобрил договор на 16 лет между главным угледобытчиком страны Erdenes Tavan Tolgoi и четырьмя китайскими компаниями, включая крупнейшую коммунальную компанию China Energy Investment Corp.: через пять лет ежегодный экспорт должен выйти на уровень 20 млн тонн.

Российская угольная отрасль, между тем, скатывается в кризис. Потеряв западные рынки и столкнувшись с падением спроса в «дружественных» странах (тот же Китай ввел пошлины на российский уголь), компании получили за январь-сентябрь 2024 г. 91 млрд рублей сальдированного убытка, что стало рекордом среди всех секторов экономики. Убыточной, по данным Росстата, оказалась половина предприятий отрасли, которая включает более 30 моногородов и сотни тысяч занятых. АЦ ТЭК, аналитический центр при Министерстве энергетики, в конце октября предупреждал, что вся угольная промышленность находится на грани банкротства.

За помощью угольщикам пришлось обращаться к Владимиру Путину, который в декабре потребовал принять экстренные меры для поддержки компаний.

Издержки производства у российских угольных предприятий выше, чем у конкурентов, цитирует Reuters аналитиков Galaxy Futures. Ситуация, по их оценке, усугубляется проблемами с пропускной способностью железных дорог: из-за этого растет стоимость доставки угля, плюс РЖД отдает предпочтение перевозке более прибыльных товаров.

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