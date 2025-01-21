Талибы освободили двух американцев 21.01.2025, 15:08

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В рамках обмена заключенными.

Радикальное исламистское движение Талибан, контролирующее Афганистан, объявило об освобождении двух граждан США в рамках обмена заключенными. Об этом сообщает Associated Press во вторник, 21 января.

Правительство Талибана подтвердило обмен, отметив, что двоих неназванных граждан США отпустили в обмен на Хана Мохаммада, приговоренного в 2008 году к двум срокам пожизненного заключения.

Федеральное бюро тюрем США сообщило, что Мохаммад больше не находится в тюрьме. Ранее американский суд признал его виновным в хранении наркотиков, провозимых в США, а также в причастности к террористической деятельности.

Семья Райана Корбетта, одного из американских заключенных, подтвердила его освобождение, поблагодарив президента США Дональда Трампа и экс-лидера Джо Байдена за усилия по обмену заключенными. Корбетт, заставивший смену власти в Афганистане в 2021 году, был заключен в талибов с августа 2022 года.

Личность второго американского заключенного пока неизвестна.

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