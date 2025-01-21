В списке неблагоприятных для сельского хозяйства оказались более половины районов Беларуси 3 21.01.2025, 17:19

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иллюстративное фото

В Гомельской области таковые почти все районы.

Почти все районы Гомельской области вновь признаны неблагоприятными для сельского хозяйства. Это следует из постановления «правительства», в котором определены районы с неблагоприятными условиями для ведения сельского хозяйства на 2025–2029 годы, пишет «Зеркало».

В списке неблагоприятных оказались 65 из 118 районов Беларуси. В Гомельской области таковые почти все районы — за исключением Жлобинского (20 из 21).

Список неблагоприятных для сельского хозяйства регионов обновляется раз в пять лет. По сравнению с прошлым постановлением правительства для Гомельской области ничего не изменилось — те же 20 районов из 21 были признаны неблагоприятными для сельского хозяйства.

Это значит, что в таких районах из-за природно-климатических, почвенных, экологических и социально-экономических показателей невозможна организация высокорентабельного производства. Поэтому сельхозпредприятия в таких районах получают доплаты из местных бюджетов на произведенную продукцию.

При том, что в Гомельской области доля земель сельскохозяйственного назначения в общей площади составляет 30%. По этому показателю регион занимает последнее место в республике, говорится в информации главного управления землеустройства облисполкома.

В то же время общая площадь земель Гомельской области составляет 4038,2 тыс. га — регион занимает первое место в республике по площади.

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