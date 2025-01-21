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В Гомеле водитель высадил из маршрутки маму с трехлетним ребенком

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  • 21.01.2025, 19:05
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В Гомеле водитель высадил из маршрутки маму с трехлетним ребенком

Женщина хотела везти малыша у себя на коленях.

В Гомеле водитель маршрутного такси высадил из автомобиля маму с трехлетним ребенком, которая оплатила проезд только за себя и хотела везти малыша у себя на коленях. Прав ли был маршрутчик издание «Сильные Новости» узнало в «Гомельоблпассажиртрансе».

Об инциденте «Сильным Новостям» рассказала читательница. По ее словам, девушка собиралась везти ребенка у себя на коленях, но водитель маршрутки отказался продолжать движение, пока пассажирка не вышла из автомобиля.

В «Гомельоблпассажиртрансе» изданию прокомментировали, что в данном случае водитель прав, сославшись на то, что маршрутчики-частники «правила перевозки пассажиров <…> прописывают для себя самостоятельно и не обязаны бесплатно перевозить детей».

Ранее ситуацию подробно комментировали в Межрегиональной ассоциации перевозчиков (МАП). Там отметили, что водителям маршруток перевозить пассажиров с детьми на коленях запрещают ПДД.

Там прописано, что если транспортное средство оборудовано ремнями безопасности, то все пассажиры в нем должны быть пристегнуты. Исключение составляют пассажиры автомобилей оперативного назначения, и лица, обучающие управлению транспортным средством. Также могут не пристегиваться люди с медицинскими противопоказаниями, перечень которых определяет Минздрав (например, беременные на поздних сроках).

Кроме того ПДД запрещают перевозить пассажиров сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства. Условно, если в маршрутке 20 мест для пассажиров и проданы все билеты, то ребенок будет 21-м по счету пассажиром. А это также нарушение.

Летом прошлого года МАП поднимала в ГАИ вопрос перевозки детей в маршрутках. В ведомстве признали, что тема актуальная, добавив, что она «требует дальнейшей проработки».

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