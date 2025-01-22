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В Гродно показали новые автобусы, которые будут работать на минском направлении

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  • 22.01.2025, 19:04
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В Гродно показали новые автобусы, которые будут работать на минском направлении

«Китайцы» вытесняют отечественные МАЗы.

Гродненские перевозчики начали заменять маршрутки европейских производителей на автобусы китайского автопрома, сообщила пресс-служба Межрегиональной ассоциации перевозчиков (МАП).

Шесть новых автобусов Zhongtong будут работать на маршрутах «Гродно-Минск» и «Слоним-Минск».

«Всего же перевозчики для этих направлений закупили более 10 автобусов. Сумма инвестиций превысила 1,5 млн долларов», — отметили в ассоциации.

Почему для перевозки пассажиров была приобретена техника китайского производителя, а не беларусские МАЗы в публикации МАП не уточняется.

Как рассказал директор компании-перевозчика Алексей Сытый, сейчас на междугородних рейсах в основном используются микроавтобусы марки Mercedes и Volkswagen — это знакомые многим «спринтеры» и «крафтеры», которые много лет лидировали на рынке коммерческого транспорта в стране.

Техника активно эксплуатируется каждый день, поэтому со временем возникла необходимость обновления автопарка.

«Возможности заменить транспорт на тот же модельный ряд у нас нет. К тому же стоимость у них слишком высокая», — отметил Сытый.

По словам собеседника, к китайскому автопрому они долго приглядывались, изучали разные варианты и нашли приемлемый. Оценивали не только технические характеристики транспорта, но и тот факт, чтобы в Беларуси была возможность сервисного обслуживания.

Фирма уже два года использует автобус китайского производителя на международном направлении. Признаются, что пока нареканий на качество не было, ремонт также не требовался, пробег у него более 200 тысяч километров. Закупленные в начале года автобусы — тоже пробная партия. Они будут использоваться в более интенсивном режиме и проезжать в месяц примерно по 36 тысяч километров или более 400 тысяч километров в год.

Представители компаний-перевозчиков уверены, что если новая техника зарекомендует себя с хорошей стороны, то остальные коммерческие и государственные перевозчики также станут активнее заменять «европейцев» на «китайцев».

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