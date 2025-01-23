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Германия развернула системы Patriot на польско-украинской границе

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  • 23.01.2025, 18:39
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Германия развернула системы Patriot на польско-украинской границе

Системы ПВО будут защищать ключевой объект.

Германия разместила две батареи ПВО Patriot в аэропорту Ясенка на востоке Польши, который является критически важным узлом для западной военной и гуманитарной помощи Украине. Об этом в четверг, 23 января, сообщило агентство PAP.

В частности, министр обороны Германии Борис Писториус встретился со своим польским коллегой Владиславом Косиняком-Камишем в польском военном аэропорту в Ясенке, вблизи Жешува.

Немецкая система противовоздушной обороны Patriot начнет работать в понедельник (27 января) и останется в Польше в течение шести месяцев, сказал Писториус. Эту задачу ранее выполняли американские войска, добавляет PAP.

Издание напоминает, что зенитно-ракетные комплексы Patriot были размещены в Польше с января по ноябрь 2023 года. 320 солдат Бундесвера обслуживали эти комплексы на двух площадках, расположенных в 33 километрах от украинской границы.

Развертывание таких систем было инициировано для защиты польского воздушного пространства после российского ракетного удара, в результате которого в конце 2022 года погибли два человека в польском селе вблизи этого района.

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