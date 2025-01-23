Лучший баскетболист Беларуси провел исключительный матч в Еврокубке 23.01.2025, 21:03

Максим Салаш

Максим Салаш выступает за французский «Бурк».

Форвард Максим Салаш из французского «Бурка» принес команде победу над словенской «Цедевитой» в матче 16-го тура группового этапа Еврокубка.

Еврокубок – это второй по статусу клубный турнир в баскетбольной Европе после Евролиги. В прошлом году «Бурк», где играет наш легионер, добрался до финала, но все же уступил другому коллективу из своей страны – «Парижу». В нынешнем розыгрыше дела складываются у команды из 45-тысячного городка непросто.

Тем не менее в январе «Бурк» сумел выйти на победную колею. В среду поздним вечером его ждало непростое испытание – домашний поединок с «Цедевитой», которая занимает 2-е место в таблице турнрира. В случае поражения в виду высокой плотности участников «Бурк» мог бы оказаться сразу на 8-й позиции. Тем не менее этого не случилось.

Баскетболисты «Бурка» взяли верх над соперником со счетом 87:82. При этом определяющую роль в успехе сыграл именно 206-сантиметровый великан из Минска. Салаш набрал 22 очка, сделал 7 подборов и 2 передачи, став самым результативным игроком в составах обеих команд. Столь высокие показатели Максим не демонстрировал с февраля 2024 года и матча против «Нанта».

Напомним, три года кряду по результатам опроса Салаш признается лучшим баскетболистом Беларуси.

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