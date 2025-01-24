закрыть
24 января 2025, пятница, 17:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

C какого перепугу?

7
  • Игаль Левин
  • 24.01.2025, 16:47
  • 3,670
C какого перепугу?
Игаль Левин

Что всегда поражало в русских – это вопиющий инфантилизм.

США, которые являются первой экономикой мира, на минуточку, всего мира, Карл, с номинальным ВВП около 26% от мирового, с какого-то перепугу должны почему-то на равных говорить с Россией, которая и до большой войны была в тени мировых экономических мощностей, а сейчас и вовсе несется на всех парах в пропасть, как это уже на днях отмечал Трамп.

Тогда с какого перепугу Вашингтон должен с Москвой говорить на равных? По какой причине? Именно поэтому тон Трампа приказной, с прямыми угрозами: либо сделка, либо еще больше санкций. И ладно, если бы вот это писали какие-нибудь z-тники – с них спросу нет. Но нет, – выдают это на своих главных федеральных СМИ.

Игаль Левин, Telegram

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников
Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина