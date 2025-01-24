C какого перепугу? 7 Игаль Левин

24.01.2025, 16:47

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Игаль Левин

Что всегда поражало в русских – это вопиющий инфантилизм.

США, которые являются первой экономикой мира, на минуточку, всего мира, Карл, с номинальным ВВП около 26% от мирового, с какого-то перепугу должны почему-то на равных говорить с Россией, которая и до большой войны была в тени мировых экономических мощностей, а сейчас и вовсе несется на всех парах в пропасть, как это уже на днях отмечал Трамп.

Тогда с какого перепугу Вашингтон должен с Москвой говорить на равных? По какой причине? Именно поэтому тон Трампа приказной, с прямыми угрозами: либо сделка, либо еще больше санкций. И ладно, если бы вот это писали какие-нибудь z-тники – с них спросу нет. Но нет, – выдают это на своих главных федеральных СМИ.

Игаль Левин, Telegram

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