C какого перепугу?7
- Игаль Левин
- 24.01.2025, 16:47
- 3,670
Что всегда поражало в русских – это вопиющий инфантилизм.
США, которые являются первой экономикой мира, на минуточку, всего мира, Карл, с номинальным ВВП около 26% от мирового, с какого-то перепугу должны почему-то на равных говорить с Россией, которая и до большой войны была в тени мировых экономических мощностей, а сейчас и вовсе несется на всех парах в пропасть, как это уже на днях отмечал Трамп.
Тогда с какого перепугу Вашингтон должен с Москвой говорить на равных? По какой причине? Именно поэтому тон Трампа приказной, с прямыми угрозами: либо сделка, либо еще больше санкций. И ладно, если бы вот это писали какие-нибудь z-тники – с них спросу нет. Но нет, – выдают это на своих главных федеральных СМИ.
Игаль Левин, Telegram