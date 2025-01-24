The Beatles номинировали на премию BRIT Awards впервые с 1977 года

The Beatles номинировали на премию BRIT Awards впервые с 1977 года5
- 24.01.2025, 21:02
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С песней, которую помог записать искусственный интеллект.
Распавшуюся много лет назад британскую рок-группу The Beatles номинировали на премию BRIT Awards впервые за почти полвека. Ее композиция Now and Then может получить награду в категории «Песня года». Об этом сообщается на сайте премии.
Песня Now and Then была выпущена в ноябре 2023 года и была представлена как «последняя песня Beatles» с участием Джона Леннона, убитого в 1980 году. Записать трек с голосом Леннона помог искусственный интеллект. По словам участника группы Пола Маккартни, голос Леннона удалось «извлечь» из старой демозаписи, которую музыкант сделал в 1978 году. Запись передала Маккартни вдова Леннона Йоко Оно, однако из-за низкого качества трек оставался незаконченным четыре десятилетия.
С помощью искусственного интеллекта удалось «очистить» вокал Леннона от музыки фортепиано, звучащей в демоверсии. Маккартни также дополнил трек партией гитары еще одного умершего участника группы Джорджа Харрисона, записанной в 1995 году. Кроме того, в композиции звучит новая барабанная партия Ринго Старра и фортепиано и соло на гитаре от Маккартни. В общей сложности работа над песней заняла 45 лет.
Вместе с The Beatles за победу в номинации «Песня года» будут бороться Дуа Липа, Майлз Смит и Coldplay. Голосование завершится 14 февраля, а имена победителей будут объявлены 1 марта.
В последний раз группа The Beatles получила премию BRIT в 1977 году сразу в трех номинациях: «Лучшая британская группа», «Лучший британский альбом» и «Выдающийся вклад в звукозаписывающую индустрию».
Ранее песню Now and Then номинировали на «Грэмми». Результаты голосования станут известны в начале февраля.