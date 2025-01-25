В Гомеле произошло серьезное ДТП: столкнулись сразу три авто 25.01.2025, 19:11

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Пострадали девять человек.

Серьезное ДТП произошло сегодня днем в Гомеле. 31-летний водитель на BMW ехал по улице Мазурова и врезался в Peugeot, 35-летний водитель которого внезапно остановился на перекрестке при повороте налево.

От удара BMW отбросило на полосу встречного движения, там он столкнулся с Citroen под управлением 61-летнего водителя, сообщает ГАИ Гомельской области.

Позже Минздрав уточнил информацию о пострадавших: помощь понадобилась 9 людям, из них двое — дети.

«У всех пациентов диагностированы сочетанные травмы, переломы, ушибы, ЧМТ. Врачи сейчас проводят консилиумы, диагностические исследования всем пострадавшим в ДТП», — сообщили в Минздраве.

На месте аварии работали 5 бригад скорой помощи, пострадавших доставили в Гомельскую областную больницу.

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