В Гомеле произошло серьезное ДТП: столкнулись сразу три авто
- 25.01.2025, 19:11
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Пострадали девять человек.
Серьезное ДТП произошло сегодня днем в Гомеле. 31-летний водитель на BMW ехал по улице Мазурова и врезался в Peugeot, 35-летний водитель которого внезапно остановился на перекрестке при повороте налево.
От удара BMW отбросило на полосу встречного движения, там он столкнулся с Citroen под управлением 61-летнего водителя, сообщает ГАИ Гомельской области.
Позже Минздрав уточнил информацию о пострадавших: помощь понадобилась 9 людям, из них двое — дети.
«У всех пациентов диагностированы сочетанные травмы, переломы, ушибы, ЧМТ. Врачи сейчас проводят консилиумы, диагностические исследования всем пострадавшим в ДТП», — сообщили в Минздраве.
На месте аварии работали 5 бригад скорой помощи, пострадавших доставили в Гомельскую областную больницу.