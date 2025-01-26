Израиль начал переброску в Украину трофейного российского оружия 26.01.2025, 15:06

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На это указывает анализ рейсов военно-транспортных самолетов.

Украина могла получить первые партии российского оружия, захваченного Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает мониторинговый центр OSINTdefender, специализирующийся на анализе военных конфликтов в Европе и других регионах мира.

По его данным, несколько американских военно-транспортных самолетов C-17, принадлежащих ВВС США, совершили перелеты из Германии в Израиль и далее в польский город Жешув.

Этот населенный пункт является ключевым логистическим центром для военной помощи, предоставляемой Украине США и странами НАТО.

Что именно перевозили самолеты, остается неизвестным. Однако ранее Израиль заявил, что рассматривает передачу Украине российского оружия, захваченного на Ближнем Востоке.

Среди возможных поставок — танки, противотанковые управляемые ракеты, боеприпасы.

Это в дополнение к ЗРК Patriot, которые Тель-Авив также планировал передать Киеву, отмечает OSINTdefender.

Осенью 2024 года израильские военные обнаружили на юге Ливана подземную базу группировки «Хезболла». Этот объект служил командным центром элитного подразделения «Радван» и складом различного вооружения, включая российское. Среди найденного оружия оказались ракеты, минометные снаряды, автоматы Калашникова, боеприпасы, бронежилеты и многое другое.

21 января 2025 года посольство Украины в Израиле сообщило, что Тель-Авив предложил передать Киеву российское вооружение, захваченное ЦАХАЛ. Украинская сторона назвала этот шаг важным и выразила надежду на положительное решение. В заявлении посольства подчеркивается, что такая инициатива демонстрирует понимание Израилем общих угроз, стоящих перед Киевом и Тель-Авивом.

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