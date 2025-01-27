Трамп распорядится создать американский «Железный купол» 4 27.01.2025, 22:24

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Подробности.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 27 января, должен подписать указ о создании щита противоракетной обороны по образцу израильского «Железного купола».

Об этом передает CNN.

Указ Трампа будет призывать к созданию «Железного купола» для Америки по аналогии с системой ПРО Израиля.

«Исполнительный указ направляет реализацию следующего поколения противоракетного щита для Соединенных Штатов против баллистических, гиперзвуковых, усовершенствованных крылатых ракет и других воздушных атак следующего поколения», – объясняют в Белом доме.

Приказ будет предусматривать создание передовых космических систем, задачей которых будет выявление и сбивание ракет, направленных против Соединенных Штатов.

В то же время он не содержит оценочной стоимости щита ПРО и временных границ его воплощения.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал поручить военным создание «непроницаемого купола для защиты нашего народа» по образцу израильской системы противоракетной обороны.

Несмотря на современные системы ПВО Израиля и относительно небольшую территорию, которую ему нужно защищать, в стране время от времени фиксируют падения ракет и дронов.

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