Неман скоро станет как горная река? 8 30.01.2025, 12:03

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иллюстративное фото

Эколог объяснил, что происходит.

Из-за изменений климата год от года мельчает Неман. Ситуацию могла бы исправить зима с большим количеством снега, но синоптики отмечают только потепление. Что же ждет реку, на которой стоит Гродно?

Неман — одна из крупнейших рек в Беларуси. Его уровень ежегодно падает, но все же он точно не пересохнет, рассказал Александр Адаменко, заместитель председателя Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды для «Гродно Плюс».

Из-за климата, отсутствия дноуглубительных работ и большой навигации увеличивается скорость течения Немана. Чем река быстрее, тем она уже, извилистее и каменистее, объяснил чиновник. Этот принцип хорошо видно на горных реках, он же работает и для Немана. По словам чиновника, объём воды при этом проходит тот же, меняется скорость и русло, из-за этого появляются острова и камни.

Уровень близкий к критическому — почти каждое лето

Критически низкий для судоходства уровень воды в Немане летом отмечают последние несколько лет. Ежегодно летом наступает период, когда реки вынуждены питаться грунтовыми водами. Но изменение климата (малоснежность, мягкие зимы, неравномерное прохождение осадков или их дефицит) существенно сказалось на гидрологическом режиме рек.

Например, в марте 2022 года из-за отсутствия дождей уровень воды на Немане упал почти вдвое. В августе того же года уровень воды в Немане под Гродно составлял 61 см. В 2022 году теплоход «Ольга Соломова» пришлось перегнать на Августовский канал.

С середины мая 2023 года уровень воды в Немане у Гродно снова был на опасно низкой отметке. К июню он дошел до 55 см. Опасались даже проблем с водоснабжением в прилегающих к реке населенных пунктах, замедления промышленности и сельского хозяйства. Спад воды фиксировали и в 2024 году.

Минимальный уровень воды в Немане был зафиксирован в сентябре 2015 года. Тогда он составлял 11 см, и на реке местами даже обнажилось дно. Наибольший же подъём воды в Немане у Гродно наблюдали в 1958 году, он составил 893 см.

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