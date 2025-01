Теплая погода года в Беларуси бьет рекорды 1 30.01.2025, 13:18

В том числе почти 120-летней давности.

129 температурных рекордов переписано на белорусских метеостанциях за последние пять дней, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

25 января зафиксирован один рекорд, 26-го — три, 27-го — 44, 28-го — 39, 29-го — 42 (на 48 наблюдаемых станциях).

Три дня подряд, 27−29 января, обновлялись абсолютные максимумы за весь период инструментальных метеонаблюдений (с 1881 года): 27-го — 12,8 градуса тепла в Пинске (было 10 в 1983 году в Бресте), 28-го — 11 в Бресте (10,5 в 1983-м в Высоком), 29-го — 10,9 в Бресте (9,6 в 2002-м там же).

В Минске рекорды переписываются третий день подряд. 29 января воздух в столице прогрелся до 6,8 градуса (было 5,5 в 2002 году). Обновились экстремумы и в остальных областных центрах: в Гродно — 8,5 (7,8 в 1983 году), Гомеле — 7,3 (6,3 в 2002-м), Могилеве — 6,7 (3,9 в 2002-м), Витебске — 6,6 (3,9 в 2016 году).

В Марьиной Горке на 1 градус превышен рекорд дня, державшийся с 1906 года (7 против 6).

Согласно прогнозу Белгидромета, днем 30 января ожидается до 12 градусов выше нуля при историческом рекорде 9,7 (в 2002 году в Высоком). 31 января — до 10. Затем похолодает: днем 1 февраля — не выше плюс 5, 2-го — до 2 градусов выше нуля.

Справка «Позірку»:

Помимо вышеназванных, 29 января новые температурные рекорды зафиксированы на следующих метеостанциях:

Брестская область — Высокое (10,4 градуса против (далее vs) 9,1 в 2002 году), Пинск (10,3 vs 9,4 в 2002 году), Пружаны (9,8 vs 8,7 в 2002-м), Барановичи (7,4 vs 6,9 в 2002-м);

Витебская область — Шарковщина (7 vs 4,6 в 2002-м), Верхнедвинск (6,9 vs 4,2 в 1992-м), Лынтупы (6,8 vs 4,7 в 2002-м), Орша (6,6 vs 3,7 в 2016-м), Сенно (6,6 vs 3,9 в 2002-м), Докшицы (6,4 vs 3,7 в 2002-м), Полоцк (6,4 vs 4,2 в 2016-м), Березинский заповедник (6,4 vs 4,7 в 2002-м), Лепель (6,2 vs 4 в 2002-м), Езерище (6,2 vs 4,2 в 1992-м);

Гомельская область — Житковичи (8,3 vs 8,2 в 2002-м), Брагин (7,9 vs 7,2 в 2002-м), Василевичи (7,5 vs 7 в 2002-м), Мозырь (7,2 vs 6,6 в 2002-м), Жлобин (6,8 vs 6,3 в 2002-м);

Гродненская область — Волковыск (9,2 vs 8,6 в 2002-м), Лида (7,4 vs 7,2 в 2002-м), Ошмяны (6,7 vs 5 в 2002-м);

Минская область — Слуцк (7,2 vs 5,6 в 2002-м), Столбцы (7,1 vs 5,6 в 2002-м), Березино (6,6 vs 4,6 в 1992-м), Борисов (6,6 vs 4,7 в 2002-м), Нарочь (6,4 vs 5,2 в 2002-м), Вилейка (6,1 vs 4,8 в 2002-м), Воложин (6,1 vs 4,9 в 2002-м);

Могилевская область — Костюковичи (7 vs 4,2 в 2016-м), Славгород (6,6 vs 4,6 в 2002-м), Бобруйск (6,5 vs 5,5 в 2002-м), Кличев (6,4 vs 4,9 в 2002-м), Мстиславль (6,3 vs 3,2 в 2016-м), Горки (6,2 vs 3,3 в 2002-м).

