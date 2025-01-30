закрыть
30 января 2025, четверг, 13:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Теплая погода года в Беларуси бьет рекорды

1
  • 30.01.2025, 13:18
Теплая погода года в Беларуси бьет рекорды

В том числе почти 120-летней давности.

129 температурных рекордов переписано на белорусских метеостанциях за последние пять дней, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

25 января зафиксирован один рекорд, 26-го — три, 27-го — 44, 28-го — 39, 29-го — 42 (на 48 наблюдаемых станциях).

Три дня подряд, 27−29 января, обновлялись абсолютные максимумы за весь период инструментальных метеонаблюдений (с 1881 года): 27-го — 12,8 градуса тепла в Пинске (было 10 в 1983 году в Бресте), 28-го — 11 в Бресте (10,5 в 1983-м в Высоком), 29-го — 10,9 в Бресте (9,6 в 2002-м там же).

В Минске рекорды переписываются третий день подряд. 29 января воздух в столице прогрелся до 6,8 градуса (было 5,5 в 2002 году). Обновились экстремумы и в остальных областных центрах: в Гродно — 8,5 (7,8 в 1983 году), Гомеле — 7,3 (6,3 в 2002-м), Могилеве — 6,7 (3,9 в 2002-м), Витебске — 6,6 (3,9 в 2016 году).

В Марьиной Горке на 1 градус превышен рекорд дня, державшийся с 1906 года (7 против 6).

Согласно прогнозу Белгидромета, днем 30 января ожидается до 12 градусов выше нуля при историческом рекорде 9,7 (в 2002 году в Высоком). 31 января — до 10. Затем похолодает: днем 1 февраля — не выше плюс 5, 2-го — до 2 градусов выше нуля.

Справка «Позірку»:

Помимо вышеназванных, 29 января новые температурные рекорды зафиксированы на следующих метеостанциях:

Брестская область — Высокое (10,4 градуса против (далее vs) 9,1 в 2002 году), Пинск (10,3 vs 9,4 в 2002 году), Пружаны (9,8 vs 8,7 в 2002-м), Барановичи (7,4 vs 6,9 в 2002-м);

Витебская область — Шарковщина (7 vs 4,6 в 2002-м), Верхнедвинск (6,9 vs 4,2 в 1992-м), Лынтупы (6,8 vs 4,7 в 2002-м), Орша (6,6 vs 3,7 в 2016-м), Сенно (6,6 vs 3,9 в 2002-м), Докшицы (6,4 vs 3,7 в 2002-м), Полоцк (6,4 vs 4,2 в 2016-м), Березинский заповедник (6,4 vs 4,7 в 2002-м), Лепель (6,2 vs 4 в 2002-м), Езерище (6,2 vs 4,2 в 1992-м);

Гомельская область — Житковичи (8,3 vs 8,2 в 2002-м), Брагин (7,9 vs 7,2 в 2002-м), Василевичи (7,5 vs 7 в 2002-м), Мозырь (7,2 vs 6,6 в 2002-м), Жлобин (6,8 vs 6,3 в 2002-м);

Гродненская область — Волковыск (9,2 vs 8,6 в 2002-м), Лида (7,4 vs 7,2 в 2002-м), Ошмяны (6,7 vs 5 в 2002-м);

Минская область — Слуцк (7,2 vs 5,6 в 2002-м), Столбцы (7,1 vs 5,6 в 2002-м), Березино (6,6 vs 4,6 в 1992-м), Борисов (6,6 vs 4,7 в 2002-м), Нарочь (6,4 vs 5,2 в 2002-м), Вилейка (6,1 vs 4,8 в 2002-м), Воложин (6,1 vs 4,9 в 2002-м);

Могилевская область — Костюковичи (7 vs 4,2 в 2016-м), Славгород (6,6 vs 4,6 в 2002-м), Бобруйск (6,5 vs 5,5 в 2002-м), Кличев (6,4 vs 4,9 в 2002-м), Мстиславль (6,3 vs 3,2 в 2016-м), Горки (6,2 vs 3,3 в 2002-м).

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Олег Устенко