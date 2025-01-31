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Китай начал строить командный центр в 10 раз больше Пентагона с ядерными бункерами

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  • 31.01.2025, 13:39
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Китай начал строить командный центр в 10 раз больше Пентагона с ядерными бункерами

Крепость предназначена только для одной цели.

Китай возводит под Пекином гигантский командный центр для руководства вооруженных сил. По оценкам, он будет значительно больше здания Министерства обороны США, и в нем будут бункеры, способные защитить лидеров Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в том числе от ядерных ударов.

На спутниковых снимках, которые изучает американская разведка и которые оказались в распоряжении Financial Times, видна строительная площадка в 30 км к юго-западу от Пекина. В поперечнике она превышает 4 км. Объект станет крупнейшим в мире военным командным центром, рассказали газете несколько нынешних и бывших американских чиновников. По словам трех человек, знакомых с ситуацией, некоторые аналитики разведки окрестили проект «Пекинским военным городом». Судя по снимкам, основное строительство началось в середине 2024 г.

Стройплощадка имеет «все признаки секретного военного объекта», включая армированный бетон и глубокие подземные туннели, рассказал знакомый со снимками китайский эксперт. По размерам центр будет «почти в 10 раз больше, чем Пентагон, это соответствует амбициям [председателя КНР] Си Цзиньпина превзойти США».

По словам эксперта, эта крепость предназначена только для одной цели – служить бункером Судного дня для… китайских военных.

Нынешняя штаб-квартира НОАК в центре Пекина довольно новая, говорит бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки, но она не была спроектирована как защищенный боевой командный центр.

Таковой сейчас находится к северо-востоку от нового объекта, он был построен несколько десятилетий назад, в разгар холодной войны. Размер, масштаб и некоторые характеристики нового объекта позволяют предположить, что он заменит тот комплекс в качестве основного командного пункта в военное время, говорит источник: «Китайские лидеры, возможно, считают, что он обеспечит бóльшую защиту от американских противобункерных боеприпасов и даже ядерного оружия. Он также может включать более современные и безопасные средства связи и пространство для расширения возможностей и миссий НОАК».

НОАК наращивает ядерный арсенал и развивает новые виды оружия. Так, на вооружении у нее (в отличие от США) уже стоят гиперзвуковые ракеты. В 2021 г. такая ракета средней дальности, Dongfeng 17, была запущена над Южно-Китайским морем. Ее скорость составляет до 11 200 км/ч. В феврале 2023 г., согласно информации Пентагона, США зафиксировали успешное испытание новой гиперзвуковой ракеты Dongfeng 27: она за 12 минут пролетела 2100 км.

Си Цзиньпин поставил задачу превратить НОАК в «вооруженные силы мирового уровня» к 2027 г. К этому же сроку она должна подготовиться к вторжению на Тайвань, считают американские военные. При этом в Пекине считают, что Россия и США, крупнейшие ядерные державы, должны уменьшить свои арсеналы. По данным Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), в 2024 год у России было 4380 доступных для применения ядерных боеголовок, у США —3708, у Китая – 500. При этом он стал мировым лидером по темпам наращивания ядерного арсенала, увеличив число боеголовок за последний год на 90.

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