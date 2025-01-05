Синоптики предупредили белорусов о неблагоприятном погодном явлении 5.01.2025, 9:20

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Особенно осторожными следует быть водителям и пешеходам.

Желтый уровень опасности объявлен на воскресенье, 5 января. Об этом предупреждает Белгидромет.

По данным синоптиков, на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.

Будет преимущественно облачно. Во многих районах кратковременный снег. Местами слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха -1... -6°С.

Факторы опасности при гололедице:

затруднение движения транспорта;

увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий;

риск травматизма населения.

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