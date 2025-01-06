Владимир Фесенко: Проявилась подлая натура Лукашенко 23 6.01.2025, 16:28

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Владимир Фесенко

Зачем диктатор предлагал Зеленскому ударить по Мозырскому НПЗ.

В первые дни войны белорусский диктатор Лукашенко умолял о прощении за атаки Украины с территории его страны.

Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский в подкасте с американским блогером Лексом Фридманом.

Почему состоялся этот разговор? Зачем Лукашенко предложил Зеленскому ударить по Мозырскому НПЗ? Как белорусский диктатор продемонстрировал двуличность. Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Сенсацией стало то, что Лукашенко предлагал Зеленскому ударить по Мозырскому НПЗ. Зачем?

— Я тоже не совсем понял этот эпизод. Может быть, Лукашенко таким образом показывал, что это будет компенсацией, мол, ты можешь ответить таким образом. Тут возможно и то, что называется по-английски misunderstanding, взаимное непонимание, когда Лукашенко имел в виду одно, а Зеленский нечто другое.

Этот эпизод действительно трудно комментировать. Все, что говорит Лукашенко, вряд ли может быть искренним, особенно в такой ситуации. Это могла быть игра, и насколько он серьезно об этом говорил, сложно сказать. Тут мог быть и элемент провокации со стороны Лукашенко. Он мог якобы искренне сказать Зеленскому, что, мол, в качестве удара возмездия, раз ты считаешь, что с территории Беларуси по тебе ударили, ты можешь ударить по нашей территории.

На самом деле это мог быть повод для вступления в войну, чтобы режим Лукашенко мог оправдать свое участие в конфликте. В этом тоже проявляется хитрая, двуличная, даже подлая натура Лукашенко. Он, с одной стороны, делал вид, что извиняется перед Зеленским, а с другой стороны предлагал фактически провокацию — ударить по территории Беларуси, чтобы это использовалось как повод для оправдания участия в войне против Украины.

Думаю, в первые дни Лукашенко колебался. Уверен, что если бы, например, начался штурм Киева, полноценные бои в городе и так далее, Лукашенко мог бы присоединиться к войне, чтобы показать свою преданность Путину или извлечь выгоду из ситуации.

Так что вся эта история, этот разговор, о котором вспомнил Зеленский, для меня — наглядная иллюстрация двуличности и даже подлости Лукашенко.

— Зачем Лукашенко включает такую двуличность?

— И раньше были непрямые, косвенные признаки такого поведения Лукашенко, когда он публично демонстрировал лояльность Путину. Это обязательная программа, потому что лукашенковская Беларусь экономически и политически очень зависима от России. Поэтому ему нужно выражать лояльность Путину, играть с ним, иногда показывая гонор, говорить про особые интересы Беларуси, чтобы выбивать что-то от Путина. И наоборот, в сложных ситуациях Лукашенко должен демонстрировать лояльность, потому что другого варианта у него нет.

Однако Лукашенко очень часто вел двойную игру. Я приведу пример: в 2014 году, когда Россия демонстрировала жесткую позицию к постмайданной власти в Украине, Лукашенко сделал показательный жест — он приехал на инаугурацию Порошенко.

Россия тогда вернула своего посла Зурабова, который хорошо знал Петра Порошенко, у них, говорят, даже были такие приятельские отношения. Но это все было на уровне послов, это был скорее зондаж. А со стороны Лукашенко это был жест, который выглядел очень необычно — приехать на инаугурацию президента Украины после Майдана. Это показывало его особую игру.

Другой пример — его роль активного «миротворца» во время первых и вторых Минских соглашений, когда он одновременно заигрывал с Западом. Лукашенко, будучи зависимым от России, занимая антизападную позицию, периодически начинал тайную игру с Западом, пытаясь нормализовать отношения и снять напряжение.

Как любит говорить наш бывший министр иностранных дел Павел Климкин, он любит «петлять». Вот периодически Лукашенко и петлял. Конечно, основной вектор это Россия, второй главный вектор это Китай, но он периодически начинал хитрую двойную игру и с Западом.

Нечто подобное было в отношениях с Зеленским. У Лукашенко к Зеленскому отношение очень неоднозначное. С одной стороны, есть явная симпатия, чисто человеческая, которая, думаю, возникла, когда Зеленский был известен как актер и шоумен. Но Зеленский был интересен Лукашенко и как политик.

В свое время Лукашенко, конечно, начинал с другой позиции, он был депутатом, уже был в политике, но все равно был такой скачок через несколько ступенек на пост президента. А у Зеленского это еще сильнее. Я думаю, это и формировало уважительное отношение Лукашенко к Зеленскому. Но в войне между Россией и Украиной Лукашенко, конечно, на стороне Путина. В этом нет сомнений.

Я думаю, что контакты, которые были тогда, объясняются тем, что Зеленский пытался остановить войну. Он дал согласие на переговоры, которые начались на территории Беларуси. Я не думаю, что у Зеленского были особые иллюзии относительно Лукашенко, он понимал его двойственность и пытался это использовать.

А Лукашенко, я думаю, в первые дни войны оказался в эмоциональном диссонансе, особенно когда сам Зеленский ему позвонил. Не думаю, что Лукашенко ставил какие-то ультиматумы. Скорее, он хотел сыграть роль посредника с Путиным, предлагая свою помощь.

У Лукашенко с Путиным один стиль общения, а с Зеленским — совсем другой. Его двуличность проявляется в разных формах.

— Почему Зеленский рассказал об этом разговоре сейчас?

— Сложно сказать. Разговор с этим подкастером был очень эмоциональным, мне кажется, даже чрезмерно эмоциональным со стороны Зеленского. Эмоции, много воспоминаний, много эмоциональных оценок. Тут надо смотреть на цитаты, анализировать контекст, когда и как возникла эта тема, тогда можно давать какие-то интерпретации.

Но, думаю, это скорее просто эмоциональная иллюстрация того, как начиналась война и как себя вели люди, в том числе государственные лидеры, во время конфликта. У Зеленского это проскакивало, возможно, даже иногда в неполиткорректной форме, когда он говорил о гарантах безопасности, что западные государства, которые должны были быть гарантами безопасности Украины, ничего не сделали ни в 2014-м, ни в 2022-м году для обеспечения безопасности Украины.

Также он привел поведение Лукашенко как пример двуличности.

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