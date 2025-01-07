«Не успеем выйти на работу, а детей отправить в школу» 6 7.01.2025, 13:21

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На границе Беларуси и Польши в очереди застряло почти 2,5 тысячи авто.

Возвращение белорусов в Польшу после новогодних праздников вызвало настоящий коллапс на границе. По данным на 8 утра (по минскому времени) 7 января выезда в пункте пропуска «Брест» ожидает 2415 автомобилей и 90 автобусов.

Примерное время от регистрации в электронной очереди до вызова в зону ожидания (ЗО) для легковых автомобилей составляет около шести дней, автобусные рейсы переносятся. Most изучил, что происходит на границе.

Семья Ирины из Бреста уже четвёртый год живёт в Польше. На новогодние праздники они всегда ездят в Беларусь. О том, что очередь ощутимо увеличивается после Нового года, беларусы знают, поэтому всегда планируют выезд заранее. Этот раз не стал исключением. Вот только ситуацию это не спасло.

— Муж 4 января зарегистрировался в электронной очереди. Рассчитывали 7-го быть уже в Белостоке. Перед нами было более 1300 автомобилей, а примерное время ожидание для вызова в ЗО — около трёх дней… За сутки проехали примерно 350 машин. С таким темпом мы понимаем, что не успеем вовремя выйти на работу, а детей отправить в школу. Будем дома в лучшем случае 8-го вечером, — рассказывает женщина.

В воскресенье, 5 января, очередь возросла ещё больше.

— Мы зарегистрировались в очереди вечером в воскресение, а в талончике было указано, что нас вызовут примерно 12 января! — делится ситуацией на границе ещё одна белоруска.

Судя по информации в приграничных чатах, поздним вечером 6 января границу пересекали автомобилисты, которые зарегистрировались ещё вечером 3 января и в ночь на 4-е. Само прохождение границы занимало около семи часов, ожидание — почти трое суток.

90 автобусов в очереди и 150 евро за подсадку

Пересечь границу на автобусе можно быстрее, но и там ситуация очень напряжённая: в очереди 90 транспортных средств, некоторые перевозчики вынуждены переносить рейсы на более позднее время. Об этом они уведомляют пассажиров через сообщения. Для многих это ставит под угрозу другие поездки — с вылетом из Варшавы.

— У нас билет из Минска в Варшаву на 7 января, а вылет из Варшавы — 9-го. Есть шанс, что с пересадкой на ближайший рейс мы успеем к вылету? — задаётся вопросом в профильном чате белoруска. — И как искать эту подсадку, если нам нужно сразу три места?

В целом места в автобусах, стоящих близко к шлагбауму, есть.

— В 17:30 приехал на границу и сел в 10-й по счёту автобус. В 9:30 вышел в Тересполе на вокзал. Итого 16 часов. Но удалось немного поспать в автобусе, — пишет участник приграничного чата Алексей.

Стоимость пересадки в первые автобусы заметно возросла. Если раньше до Варшавы место стоило примерно 40 евро, а до Тересполя — и вовсе 10, то сейчас водители не стесняются брать с пассажиров за подсадку по 150 евро. Об этом сообщают беларусы в соцсетях. Многие возмущены.

— На сайте «Минсктранса» появилась информация, что водителям автобусов, стоящим ближе к ПП, разрешено брать пассажиров при наличии свободных мест — бесплатно!

— А при отказе взять пассажира без доплаты просят сообщать по телефону с указанием номера автобуса, времени и даты, — подтверждает в чате ещё один беларус.

У некоторых путь на автобусе из Минска в Варшаву занимает более 40 часов. Это с учётом пересадки. Беларусы, у которых есть возможность отложить поездку и переждать коллапс на границе, задаются вопросам: если ли шанс, что очередь рассосётся хотя бы к середине января? Точных прогнозов никто не даёт, но некоторые пользователи полагают, что напряжение сохранится до конца месяца.

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