Трамп провел пресс-конференцию в своей резиденции Мар-а-Лаго: главное 3 7.01.2025, 21:59

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Дональд Трамп

Это его первый брифинг после утверждения победы на выборах президента США.

Избранный президент США Дональд Трамп в понедельник провел первую пресс-конференцию после того, как Конгресс сертифицировал его победу на президентских выборах-2024 над кандидатом от демократов – действующим вице-президентом Камалой Харрис.

Charter97.org собрал главные заявления избранного президента США.

О войне в Украине

На вопрос журналистов о том, через сколько завершится конфликт на Украине, Трамп ответил: «Я надеюсь, в течение шести месяцев. Надеюсь, что это будет возможно в этот период».

Республиканец также рассказал, что в курсе о готовности диктатора России Владимира Путина к диалогу, но исключил контакты до своей инаугурации, которая запланирована на 20 января.

Также Трамп вновь заявил, что Россия не напала бы на Украину, если бы в Белом доме был он, а не действующий президент Джо Байден.

Избранный президент США раскритиковал то, каким образом был проведен вывод американских войск из Афганистана. По словам Трампа, он бы вывел войска из Афганистана раньше, чем президент Джо Байден, и это «было бы сделано с достоинством и силой».

«То, как они вышли, было возмутительно. Оставив миллиарды долларов совершенно нового военного оборудования, которое я купил, в руках афганцев. И конкретно - талибам», - добавил Трамп.

Он подчеркнул, что вывод американских войск из Афганистана был проведен «плохо».

«И из-за этого, я думаю, Россия пошла и напала на Украину, когда увидела это. Они сказали: «Эти ребята некомпетентны — они не знают, что делают». Но теперь мы знаем, что делаем», - добавил политик.

О Панамском канале и Гренландии

На заданный в ходе пресс-конференции вопрос, может ли он заверить мир, что не будет использовать военное или экономическое принуждение в целях получения контроля над этими территориями, Трамп ответил: «Я не могу обещать, если вы говорите о Панамском канале и Гренландии. Нет, я не могу вас заверить в том, что не буду использовать ни один из этих двух методов, но я могу сказать одно: они нужны нам для экономической безопасности».

О бурении нефтяных и газовых скважин

Трамп пообещал переименовать Мексиканский залив в Американский и вновь выразил намерение ввести значительные пошлины на импорт из Мексики и Канады.

Трамп также подчеркнул, что незамедлительно отменит запрет на бурение нефтяных и газовых скважин на шельфе, объявленный уходящим президентом Джо Байденом.

«Запрет на бурение на шельфе не пройдет. Я немедленно отменю его», – сказал Трамп, добавив, что отменит «запрет на бурение морских нефтяных и газовых скважин в обширных районах в первый же день».

Трамп вступит в должность 20 января, но ему будет трудно отменить приказ Байдена об изъятии из аренды 625 миллионов акров (253 миллионов гектаров) океана.

70-летний Закон о внешнем континентальном шельфе позволяет президентам изымать участки из аренды и запрещать бурение, но не наделяет их юридическими полномочиями отменять предыдущие запреты, согласно решению суда, принятому в 2019 году, что означает, что для отмены запрета, скорее всего, потребуется решение Конгресса.

Трамп заявил, что в случае необходимости обратится в суд.

Трамп также заявил, что его администрация начнет разработку нефти и газа в Арктическом национальном заповеднике и будет стремиться блокировать новые ветряные проекты.

«Мы постараемся проводить политику, при которой не будут строиться ветряные мельницы», – сказал Трамп.

О ХАМАС и израильских заложниках

Отвечая на вопрос о заложниках, все еще удерживаемых ХАМАС в Газе, Трамп заявил, что если они не будут освобождены до его вступления в должность, он устроит «им абсолютный ад».

«Это не будет хорошо для ХАМАС, и это не будет хорошо, честно говоря, ни для кого. Весь ад выйдет. Мне больше не нужно говорить, но это то, что есть», - сказал Трамп.

Он добавил, что нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года «никогда не должно было быть».

О НАТО и оборонных расходах

Касаясь проблем, связанных с оборонными расходами стран Североатлантического альянса, избранный президент подчеркнул, что государства НАТО должны выделять на оборону 5 процентов своего ВВП.

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