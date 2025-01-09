В Италии мэр коммуны запретил жителям болеть 3 9.01.2025, 19:48

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Вы удивитесь почему.

Мэр коммуны Белькастро на юге Италии Антони Торкиа издал постановление, запрещающее местным жителям болеть, пишет CNN. Гражданам следует избегать любых проблем со здоровьем, для лечения которых требуется медицинская помощь, в особенности экстренная.

Жителям нужно следить за своим поведением и не совершать поступки, которые могут причинить вред, а также избегать несчастных случаев. Им не стоит слишком часто выходить из дома или путешествовать и заниматься спортом. При этом большую часть времени они должны отдыхать.

Торкиа пояснил, что хоть указ воспринимается с долей иронии, но все же у такого постановления есть важная цель — он должен подчеркнуть, что у коммуны нет достаточного доступа к системе здравоохранения.

В Белькастро проживает около 1300 человек, половина из которых пенсионного возраста. В коммуне находится медицинский центр, но он часто закрыт, а по выходным, праздникам и в нерабочие часы нет дежурных врачей. Ближайший медицинский центр, где могут оказать экстренную помощь, расположен в 45 км.

«Постановление — это не провокация, а крик о помощи, попытка привлечь внимание к неприемлемой ситуации», — говорит Торкиа. Мэр Белькастро надеется, что указ спровоцирует региональные власти и представителей системы здравоохранения решить проблему, с которой столкнулись жители коммуны. Торкиа заявил, что постановление будет действовать, пока местный медцентр не начнет работать на регулярной основе.

Белькастро находится в одном из самых бедных регионов Италии — Калабрии, уточнили в CNN. В 2021 году в более чем 75% городов Калабрии проживало менее чем по 5 тыс. человек. Такая ситуация вызвала опасения, что некоторые населенные пункты могут и вовсе исчезнуть. В ряде городов даже стали предлагать доплачивать людям за проживание, чтобы остановить сокращение численности населения.

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