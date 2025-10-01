В России остановились почти 40% мощностей нефтезаводов 2 1.10.2025, 7:46

Масштаб простоев стал исторически беспрецедентным.

Налеты украинских дронов, которые с начала августа поразили более двух десятков крупных нефтезаводов на территории РФ, погрузили российский топливный рынок в кризис, которого он еще не видел.

По состоянию на 28 сентября на НПЗ по всей стране простаивали 38% мощностей по первичной переработке нефти, или 338 тысяч тонн в сутки, сообщает РБК со ссылкой на данные агентства количественной информации «Сиала».

Совокупный объем мощностей, которые доступны для производства бензина и дизтоплива, упал на 6% в августе и еще на 18% в сентябре. Масштаб простоев на НПЗ стал исторически беспрецедентным: он превысил рекорд августа (23%, 206 тысяч тонн в сутки), а также предыдущие рекорды мая-2022 (196 тысяч тонн в сутки) и мая-2020 (164 тысячи тонн в сутки).

Примерно 70% простоев, согласно подсчетам «Сиалы», стали результатом атак беспилотников: на конец сентября они вывели из строя примерно четверть российской нефтепереработки, или около 236 тысяч тонн в сутки, следует из оценок агентства.

В сентябре еще четыре российских НПЗ остановили выпуск после налетов БПЛА. Среди них — «Кинеф» в Ленинградской области, занимающий второе место по мощности в России, а также Рязанский НПЗ «Роснефти», входящий в топ-5 крупнейших. Первый встал 14 сентября, второй — 5 сентября. Также с 20 сентября остановил переработку Новокуйбышевский НПЗ, а 22 сентября — Астраханский ГПЗ «Газпрома».

В результате производство бензина за сентябрь сократилось на 1 млн тонн, а его дефицит на внутреннем рынке достиг 20% от потребления, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с ситуацией. Топливный кризис больнее всего ударил по Дальнему Востоку и Крыму, где с начала недели запретили продавать больше 30 литров бензина в одни руки. В общей сложности более 20 регионов — от Сахалина до Нижегородской области — столкнулись с нехваткой топлива.

Российские нефтяные компании мало что могут сделать, чтобы сгладить кризис, отмечает экономист Владислав Иноземцев: ремонт пострадавших заводов может длиться месяцами, особенно с учетом санкций. Они запретили поставки западного оборудования, которое использовалось для модернизации российских НПЗ в 2010х, а легко заменить его китайскими аналогами нельзя, поясняет Иноземцев.

Чтобы потушить пожар на рынке бензина, правительство запретило его вывоз из страны, а также приготовилось начать закупки за рубежом — для этого на уровне ЕАЭС были отменены ввозные пошлины на бензин, дизтопливо и авиакеросин. Скорее всего, властям придется снизить экологические стандарты, чтобы НПЗ выпускали больше топлива, считает источник «Коммерсанта».

Бензиновый кризис сулит российской экономике разгон инфляции, предупреждает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Оптовые цены на топливо с начала года подскочили более чем на 40%, а рост розничных держится на уровне 11-12% в годовом выражении и бьет рекорды за последние 7 лет. «Удорожание топлива неминуемо повышает издержки в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, трансформируясь в рост цен на продукты и товары первой необходимости», — поясняет Чернов.

