Россия готовится закупать бензин за границей из-за дефицита 30.09.2025, 21:47

4,840

Ситуация критическая.

Российские власти готовятся начать закупки бензина за рубежом из-за топливного кризиса, который охватил страну после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

Во вторник Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулил ввозные пошлины на бензин, дизтопливо, судовое топливо и авиакеросин. Беспошлинный ввоз на территорию ЕАЭС будет действовать до 30 июня 2026 года. Это решение вступит в силу через 10 дней и связано со «снижением объемов производства», сообщил министр торговли ЕЭК Андрей Слепнев.

Сейчас российскому топливному рынку не хватает примерно 20% от месячного объема потребления бензина — 400 тысяч тонн из 2 млн, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с балансом спроса и поставок. Ситуация, по его словам, «критическая»: после налетов дронов на НПЗ, в результате которых не менее 6 заводов полностью или частично останавливали производство, выпуск бензина в сентябре упал на 1 млн тонн.

Больше всего, подчеркивает собеседник «Ъ», страдают изначально дефицитные регионы — оккупированный Крым и Дальний Восток. В Крыму с 29 сентября установили директивные ограничения на розничную продажу бензина — не более 30 литров в одни руки. Тогда же «глава» региона Сергей Аксенов объявил о введении фиксированных цен на топливо — 70 рублей за литр Аи-92, 76 рублей за литр Аи-95 и 75 рублей за литр дизтоплива.

Изначально от дефицита бензина страдали независимые АЗС, некоторые из которых полностью остановили работу. Но теперь ситуация осложнилась даже для заправочных сетей крупных нефтяных компаний, рассказал «Известиям» президент Независимого топливного союза Павел Баженов. В частности, такие проблемы возникли в Кировской, Нижегородской, Костромской областях, перечислил он.

Чтобы потушить пожар на топливном рынке, правительство уже запретило вывозить бензин за рубеж, а во вторник продлило этот запрет до конца 2025 года и распространило на дизтопливо.

С июля Россия резко увеличила закупки бензина в Беларуси — на 36% по сравнению с прошлым годом. При этом в сентябре импорт подскочил на 168% по сравнению с августом. Однако эти объемы — 97 тысяч тонн за три месяца — покрывают менее 2% от внутреннего спроса.

Скорее всего, правительство РФ пойдет на смягчение экологических стандартов для НПЗ, чтобы те могли выпускать больше бензина, полагают источники «Ъ». Кроме того, Россия может увеличить поставки нефти в Беларусь, чтобы импортировать больше из республики.

По подсчетам Reuters, в августе из-за беспилотников нефтяная отрасль потеряла 17% мощностей по переработке, а суммарный простой НПЗ установил исторический рекорд — 23%, или 6,4 млн тонн. В сентябре под налеты дронов попали еще не менее 7 НПЗ — Рязанский, Саратовский, Самарский, Волгоградский, Ильский, «Новойл» в Уфе и «Кинеф» в Ленинградской области.

Оптовые цены на бензин с начала года взлетели более чем на 40%. А это негативно для инфляции, поскольку удорожание топлива неминуемо повышает издержки в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, трансформируясь в рост цен на продукты и товары первой необходимости, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Жесткие административные меры не решают фундаментальных проблем отрасли, а это значит, что в ближайшие месяцы инфляционное давление сохранится, подчеркивает Чернов.

