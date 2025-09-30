закрыть
30 сентября 2025, вторник, 12:20
СМИ: Белорусский режим возобновил поставки бензина в РФ

  • 30.09.2025, 11:09
  • 2,498
СМИ: Белорусский режим возобновил поставки бензина в РФ

На фоне «внеплановых остановок НПЗ».

На фоне «высокого спроса и внеплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов» в июле возобновились продажи бензина из Беларуси через Петербургскую биржу, сообщает РБК.

«Это произошло после продолжительного перерыва, начавшегося осенью 2024 года», — отмечает издание.

Сообщается, что за июль — сентябрь 2025 года на торгах реализовано 96,9 тыс. тонн белорусских нефтепродуктов — на 36% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

«В сентябре продажи бензина с белорусских НПЗ выросли на 168% месяц к месяцу, а дизеля — на 83%», — отмечается в публикации.

При этом, как заявляется, поставки топлива из Беларуси «носят непостоянный характер, и в этот раз их возобновление совпало с началом роста напряжения на внутреннем рынке топлива в России2. «Эксперты считают их долю в общем объеме спроса небольшой, но важной для решения ситуативных проблем», — говорится в материале.

Проблемы с топливом возникли в РФ из-за регулярных атак украинских БПЛА российских нефтеперерабатывающих заводов.

