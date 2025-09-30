СМИ: Белорусский режим возобновил поставки бензина в РФ

СМИ: Белорусский режим возобновил поставки бензина в РФ5
- 30.09.2025, 11:09
- 2,498
На фоне «внеплановых остановок НПЗ».
На фоне «высокого спроса и внеплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов» в июле возобновились продажи бензина из Беларуси через Петербургскую биржу, сообщает РБК.
«Это произошло после продолжительного перерыва, начавшегося осенью 2024 года», — отмечает издание.
Сообщается, что за июль — сентябрь 2025 года на торгах реализовано 96,9 тыс. тонн белорусских нефтепродуктов — на 36% больше, чем за аналогичный период 2024-го.
«В сентябре продажи бензина с белорусских НПЗ выросли на 168% месяц к месяцу, а дизеля — на 83%», — отмечается в публикации.
При этом, как заявляется, поставки топлива из Беларуси «носят непостоянный характер, и в этот раз их возобновление совпало с началом роста напряжения на внутреннем рынке топлива в России2. «Эксперты считают их долю в общем объеме спроса небольшой, но важной для решения ситуативных проблем», — говорится в материале.
Проблемы с топливом возникли в РФ из-за регулярных атак украинских БПЛА российских нефтеперерабатывающих заводов.