«Срочно едь на АЗС и заправляй полный бак» 1 1.10.2025, 9:41

2,258

Жители российского Ярославля паникуют из-за большого пожара на НПЗ.

Утром 1 октября жители российского Ярославля увидели за окном огонь с территории НПЗ и большой столб черного дыма. При этом пока никто из местных жителей не сообщал о звуках взрывов или пролетавших над их головами дронов. Местные паблики при этом стали выкладывать в Сеть пожар с территории местного НПЗ, сообщает Dialog.UA.

В сторону НПЗ едут пожарные машины, а некоторые местные каналы уверяют, что это не настоящий пожар, а всего лишь учения в условиях, приближенных к реальности.

«Ярославнефтеоргсинтез» является крупнейшим НПЗ на севере России. Завод сдан в эксплуатацию в 1961 году. НПЗ входит в состав «Роснефти» и «Газпром нефти».

Одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий центральной России входит в состав вертикально-интегрированной нефтяной компании «Славнефть».

Основным видом деятельности предприятия является предоставление услуг по переработке нефти. Профиль НПЗ — топливно-масляный. Мощности предприятия рассчитаны на переработку 15 млн тонн нефти в год.

По объемам первичной переработки нефти занимает 5-е место среди нефтеперерабатывающих заводов России. Сырье для завода поступает в район Ярославля по нефтепроводам Сургут – Полоцк, Нижний Новгород – Ярославль, Уса – Ухта – Ярославль.

