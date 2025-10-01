закрыть
Белоруска 20 лет хранила доллары, которые оказались фальшивыми

  1.10.2025, 10:45
Специалист банка, приняв валюту, сразу вызвал милицию.

62-летняя могилевчанка нашла дома в старом шкафу кошелек с долларами, пролежавший там 20 лет. Две купюры номиналом 100 долларов и одну пятидолларовую женщина решила отнести в обменник. Однако специалист банка, приняв валюту, сразу вызвал милицию, пишет mogilevnews.by.

Проверяя подлинность предоставленных купюр, работник банка заподозрил, что одна из них — фальшивая, рассказала официальная представительница управления ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

Для решения вопроса о подлинности сомнительную купюру направили на судебную экспертизу.

— По результатам исследования установлено, что денежный билет изготовлен не предприятием, осуществляющим выпуск продукции данного вида. Согласно выводам судебного эксперта, для изготовления денежного билета использованы электрографическая и глубокая печати, а защитные элементы имитированы различными способами. По факту сбыта поддельной купюры возбуждено уголовное дело, — сообщила Рачковская.

