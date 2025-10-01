Белоруска перед вылетом из Вильнюса забыла документы в автобусе из Минска 6 1.10.2025, 11:10

3,190

Как закончилась история.

Ночь 28 сентября выдалась стрессовой для Аллы. Она отправила дочь-подростка на автобусе Минск — Вильнюс. Девушка не только не вышла в аэропорту, но и забыла свои документы в автобусе. А у нее был вылет из Вильнюса, пишет BG.Media.

В одном из приграничных чатов Алла рассказала свою историю.

«Добрый вечер. Нужна помощь. Автобус Eurolines. Выезд был в 22:00 [27 сентября] из Минска в Вильнюс. Только что должен приехать в аэропорт Вильнюса. Кто-нибудь едет в нем? Выгрузились в аэропорту уже? Нужен очень водитель. Дочь забыла документы в автобусе, а сама вышла на автовокзале», — написала Алла в приграничном чате.

Некоторые пользователи чата не поверили, что автобус сначала останавливается на автовокзале Вильнюса, а потом едет в аэропорт. По их словам, все наоборот:

«Автовокзал — конечная остановка. Сначала заезжают в аэропорт, а потом на автовокзал. Этот автобус сейчас точно не в аэропорту, он, скорее всего, поехал в гараж или куда-то на парковку. Связаться можно только с Eurolines, детали у них на сайте».

Алла объяснила, как так получилось: дочь уверяет, что сначала ее высадили на автовокзале, а потом часть людей поехала в аэропорт.

Алла ошиблась с покупкой билета и конечной остановкой указала не аэропорт.

«Дочь ничего не проспала и не пропустила остановку в аэропорту. У Eurolines есть действительно рейс на 20:00 из Минска, он едет только на автовокзал! И конечная остановка в билете указана была автовокзал. Это я просмотрела и купила билет не на 20:40, у этого рейса есть остановка в аэропорту и на вокзале», — рассказала женщина.

Вернуть документы удалось благодаря водителю Eurolines. Он сам связался через Facebook с дочерью Аллы и сообщил своей компании о потерянных документах, а потом передал их на базу. Другой водитель согласился ночью привезти девушку к этой «базе-гаражу», где стоят автобусы. Она сама нашла его на автовокзале и объяснила ситуацию.

«Ничего бы не получилось, если бы я предварительно не заложила на всякий случай лишние 3 часа [до отправления самолета]», — написала Алла.

Ее дочь забрала документы и успела на самолет.

