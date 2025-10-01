Евгений Афнагель: У Лукашенко нет выхода 1.10.2025, 11:28

Диктатор как был слабаком и трусом, так и остался.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель рассказал nashaniva.com, почему уверен в победе белорусского народа над диктатурой:

— В сегодняшних реалиях, если продолжится давление на режим Лукашенко, если Европа, Соединенные Штаты и все демократические страны проявят принципиальность к этому режиму, не будут идти с ним на торговлю, тоже все может быстро измениться. Властям сейчас очень тяжело, у них почти нет пространства для маневра, и это одна из причин, почему продолжаются репрессии. Просто нет выхода: достаточно чуть-чуть гаечки отпустить, и все может развалиться. Лукашенко как был слабаком и трусом, так и остался. 2020 год эти его черты только усилил.

Знаете, я вспомнил, что у нас на суде произошел интересный случай. В одном из стримов или интервью 2019 года, которое попало в материалы дела, прозвучали слова кого-то из нас, что в 2020 году после фальсифицированных президентских выборов на улицы выйдет миллион белорусов. Мы этого ждали, мы это понимали. И тогда прокурор сказал: «Ну, раз вы это говорили еще в 2019‑м — значит, вы это готовили». Это было одним из пунктов обвинения в наш адрес.

Но ведь мы действительно достаточно долго прожили в Беларуси, достаточно долго боролись за нее, боролись с диктатурой, могли трезво оценить свои силы и силы режима, понимали, что нас ждет, и дошли до этого революционного 2020 года.

Мы знали, что выйдет очень много людей, для нас это было ожидаемо. Мы знали, что будут протесты во всех крупных городах. Все эти ожидания оправдались.

Сегодня мы также понимаем, что будет победа в Украине, будет победа над диктатурой в Беларуси, но для этого нужно приложить определенные усилия. В первую очередь, нужно вернуть ту самую субъектность белорусской оппозиции, чтобы решения по Беларуси не принимались без участия общества. То же самое с Украиной — чтобы решения об Украине не принимались без ее участия. Это сложный, трудный путь, но никто не говорил, что будет легко.

