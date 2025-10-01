закрыть
1 октября 2025, среда
Один из последних европейских банков в России начал сворачивать бизнес

  • 1.10.2025, 11:46
Группа UniCredit пришла на российский рынок в 2005 году.

Итальянский банк UniCredit — один из последних западных банков, продолжающих работать в России, — перестанет принимать новых корпоративных клиентов и резко повышает тарифы за обслуживание. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на тарифные планы, опубликованные на сайте банка (перевод — moscowtimes.ru.

Находящийся под давлением Европейского ЦБ, который потребовал от UniCredit свернуть российский бизнес, ограничить прием вкладов и проведение платежей, ЮниКредит Банк сообщил, что с 1 октября более чем втрое повышает ежемесячную плату за свои услуги — с 4900-6900 рублей до 15000-20000. С 1 декабря 2025 года произойдет второй этап повышения тарифов — уже до 30000-40000 рублей в месяц.

При «этом подключение клиента к любому из указанных тарифных планов с 1 октября 2025 года не допускается», говорится на сайте банка. Для физических лиц ЮниКредит ранее приостановил перевыпуск кредитных карт и исходящие переводы в долларах США.

После начала войны UniCredit, как и другие западные банки, объявил о планах избавиться от российского бизнеса. Продать «дочки», впрочем, удалось немногим: французской группе Societe Generale, нидерландскому ING и американскому Goldman Sachs.

В прошлом году банк получил предписание ЕЦБ, который потребовал втрое уменьшить денежные переводы для российских клиентов и настолько же сократить кредитование российских компаний. Аналогичные лимиты регулятор выставил для Райффайзенбанка, который после начала войны, по собственным данным, стал главной финансовой артерией, связывавшей Россию с миром — банк обслуживал половину всех внешних платежей российской экономики.

Весной компании из Объединенных Арабских Эмиратов обратились в министерство финансов Италии с предложением купить российские активы UniCredit с 60-процентной скидкой. Предполагалось, что дубайские Asas Capital и Mada Capital создадут структуру специального назначения и будут сотрудничать с инвестиционной компанией Inweasta, которая уже работает в РФ Однако сделка подвисла в воздухе из-за опасений, что за покупателями могут стоять российские интересанты.

За три года военных действий банк рассмотрел несколько серьезных предложение о продаже российской «дочки», но санкции и «другие сложности» не позволили провести сделку, рассказывал в интервью Financial Times в феврале исполнительный директор UniCredit Андреа Орсел.

Завершение войны, если состоится, не затормозит, а ускорит ухода UniCredit с российского рынка, говорил Орсел: «Если произойдут изменения в политике, наши возможности по продаже (российской «дочки») за справедливую цену улучшатся, поскольку ситуация нормализуется для всех с обеих сторон».

Группа UniCredit пришла на российский рынок в 2005 году: на фоне экономического бума, вызванного ростом цен на нефть, она купила долю в Московском международном банке. Один из старейших в России, в 2007 году он был переименован в ЮниКредит Банк, а к концу 2021 года вошел в топ-20 в стране по размеру активов и был включен Центробанком в перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО).

