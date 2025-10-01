Atlantic Council: Мечта Путина превратилась в его кошмар 1.10.2025, 12:53

Сегодня НАТО стремится принять украинские стандарты.

На этой неделе украинские военные прибыли в Данию, чтобы рассказать о своем опыте ведения боевых действий с помощью дронов. Такой шаг стал следствием инцидентов над датскими аэропортами и другими стратегическими объектами, которые связаны с дронами, которые могла запустить Россия. Однако Дания - не единственная страна НАТО, которая хочет перенять опыт Украины. Об этом пишет редактор службы UkraineAlert Питер Дикинсон для Atlantic Council.

По словам автора материала, Украину все больше признают мировым лидером в разработке технологий беспилотников.

«Страна может похвастаться быстро растущей отечественной индустрией беспилотников, которая получила мощный импульс из-за более чем трехлетней полномасштабной войны с Россией. Это создало благоприятный климат для неустанных инноваций и позволило ежедневно испытывать новые конструкции беспилотников в боевых условиях», - отметил Дикинсон.

Как добавил журналист, результаты такого развития говорят сами за себя. В частности украинские дроны отличились во время битвы за Черное море. А сейчас далеко за пределами Украины беспилотники регулярно наносят удары по целям вглубь территории РФ.

Поэтому многие страны-партнеры стремятся включить украинские технологии БпЛА в свои оборонные доктрины. Великобритания недавно подтвердила, что начнет массовое производство дронов, которые будут разработаны в сотрудничестве с Украиной.

«Растущая репутация Украины как ключевого игрока в области беспилотной войны отражает драматические изменения, которые сейчас происходят в архитектуре безопасности Европы. До недавнего времени Украина рассматривалась как военная мелочь, которая пытается принять стандарты НАТО. Примечательно, что сейчас именно НАТО стремится принять украинские стандарты», - подчеркнул автор публикации.

По словам журналиста, появление Украины как супердержавы по технологии дронов является одним из аспектов недавней трансформации страны в мощную военную силу. Кроме того, украинская армия является лидером инноваций в секторах оборонных технологий, среди которых электронная война, робототехнические системы и кибербезопасность.

«Сегодня Украина может похвастаться второй по величине армией в Европе, которая насчитывает почти миллион мужчин и женщин в форме и большой резерв закаленных в боях ветеранов. Это затмевает все остальное на континенте, даже не принимая во внимание беспрецедентный опыт Украины в современной войне. В связи с тем, что США стремятся уменьшить свою роль в европейской безопасности, украинские вооруженные силы сейчас являются самым большим препятствием между экспансионистской Россией и неподготовленной Европой», - считает Дикинсон.

Поэтому, по словам автора материала, новый статус Украины как одной из ведущих военных держав Европы является худшим кошмаром для российского диктатора Владимира Путина.

«Это кошмар, который он сам себе создал. Действительно, эта военная метаморфоза была бы немыслимой без импульса российской имперской агрессии», - добавил редактор.

Обозреватель издания напомнил, что когда Путин начал вторжение в Украину в 2014 году, то Украина имела лишь несколько тысяч боеспособных военных.

«Сначала все шло по плану Москвы, и украинское сопротивление захвату Крыма было минимальным. Однако попытки России продвинуться дальше вглубь Украины вызвали волну народного сопротивления: тысячи обычных украинцев образовали импровизированные добровольческие батальоны, чтобы остановить наступление Кремля. Эта эпическая реакция народа спасла Украину и заложила основы для дальнейшего расширения и модернизации украинской армии», - считает Дикинсон.

Однако из-за того, что российские оккупанты продолжают наступать, а вражеские дроны и ракеты атакуют украинские города, еще рано говорить, что вторжение президента РФ является провалом, отметил обозреватель Atlantic Council.

«Однако уже сейчас трудно представить любой результат, который оставил бы Украину беззащитной и на милости Москвы. Зато украинская армия, вероятно, выйдет из войны сильнее, чем когда-либо, и полностью способной защищать место страны в европейском сообществе наций. Путин надеялся разоружить и обезглавить украинское государство, но его саморазрушительная кампания по демилитаризации непреднамеренно создала сильную и независимую Украину, которой он боялся больше всего», - подытожил редактор.

