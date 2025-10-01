Банк Raiffeisen покинул Беларусь, но стал заложником в России 1 1.10.2025, 14:15

2,760

Его уход блокируют власти РФ.

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) пытается продать долю в российском бизнесе, но власти РФ блокируют сделку, чтобы сохранить «ключевой финансовый мост с Западом», пишет Reuters cо ссылкой на источники.

Raiffeisen Bank International остается одной из последних крупных западных финансовых структур, которые продолжают полноценно работать в России. Это крупнейший иностранный банк в стране, не попавший под санкции. Через него проходят значимые платежи за газ, нефть и другие товары между Россией и Европой. Например, именно Raiffeisen обрабатывает платежи по газопроводу TurkStream — единственному маршруту, по которому российский газ все еще идет в Европу после закрытия других трубопроводов.

За первые восемь месяцев 2025 года через TurkStream прошло около 11,5 млрд кубометров газа на сумму примерно 3,8 млрд долларов. Для России это важная часть экспорта, а для Европы — канал поставок газа, который пока нельзя быстро заменить. Поэтому для Москвы крайне важно сохранить этот банк в России, поясняют источники.

RBI уже несколько раз пытался продать долю в своем российском подразделении — в расчете, что, если часть бизнеса перейдет местному покупателю, Москва может снять блокировку на многомиллиардную прибыль банка, застрявшую в России (речь идет о сумме около 7 млрд евро). Но пока безрезультатно.

Собеседники Reuters утверждают, что российские власти выступают против сделки. Официальная версия не озвучивается, но, по данным источников, Кремль опасается, что если российский покупатель приобретет долю RBI, то против всей структуры Raiffeisen могут ввести санкции. Это фактически перекроет еще один канал денежных расчетов России с ЕС, который и так уже сильно ограничен.

С другой стороны, на Raiffeisen давят США и ЕС, требуя сократить активность в России, ведь банк, оставаясь там, косвенно поддерживает экономику ведущей войну страны. Украинские власти критикуют RBI еще жестче: по их мнению, банк помогает «подпитывать» российскую военную машину.

Представители самого Raiffeisen утверждают, что банк постепенно сворачивает операции в РФ — сокращает кредиты и вклады, ограничивает платежные операции, строго соблюдает санкции. Однако подчеркивается, что любая продажа активов или выход из России возможны только с одобрения российских властей, конкретные сроки не называются.

Руководитель RBI Йоханн Стробль лично несколько раз ездил в Россию, чтобы попытаться согласовать сделку, но безрезультатно. Банк России комментировать эти переговоры отказался. Неизвестно, с какими конкретно структурами Raiffeisen вел диалог.

Ситуация осложняется ростом напряженности между Россией и Западом: Европа обсуждает использование десятков миллиардов евро российских замороженных активов для помощи Украине, а США требуют, чтобы Европа полностью прекратила закупки российского газа.

Между тем, напомним, Raiffeisen удалось полностью уйти с белорусского рынка, продав свой контрольный пакет в «Приорбанк» компании из Объединенных Арабских Эмиратов. Сделка, подписанная в сентябре 2024-го и закрытая в ноябре того же года «с экстремальным дисконтом», оказалась убыточной — австрийский банк понес потери на сотни миллионов евро.

