СБУ идентифицировала организатора подрыва Каховской ГЭС

Генерал-майор РФ лично руководил военными, которые взорвали дамбу, затопив десятки населенных пунктов.

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генерал-майору Владимиру Омельяновичу, который участвовал в организации подрыва Каховской гидроэлектростанции.

Фото: Служба безпеки України / Telegram

Как сказано в сообщении спецслужбы в Telegram в среду, 1 октября, Омельянович является начальником штаба — первым замкомандующего группировки Днепр войск страны-агрессора. По данным расследования, в ночь с 5 на 6 июня 2023 года он лично координировал подчиненных, которые взорвали дамбу Каховской ГЭС. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины (военные преступления, объединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Разрушение дамбы спровоцировало катастрофический разлив воды, в результате которого погибли по меньшей мере 35 гражданских, еще 24 человека пропали без вести. 46 населенных пунктов и 1323 гектара сельскохозяйственных земель в Херсонской области затопило, среди них — 14 пострадавших громад на временно оккупированной территории. Также подрыв дамбы сделал невозможным водообеспечение в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областях и временно оккупированном Крыму. Вода затопила 55 тысяч гектаров леса и по меньшей мере 81 тысячу гектаров заповедной территории и объектов промышленности на юге Украины. Также возникла угроза для техобслуживания оккупированной Запорожской АЭС из-за того, что была нарушена работа охладительной системы станции.

В июле 2025 года Омельянович получил подозрение от СБУ за обстрелы правого берега Херсонской области.

Инфографика: NV

В июне 2024 года СБУ сообщила о подозрении генерал-полковнику и командующему группировкой войск Днепр ВС РФ Олегу Макаревичу. По данным следствия, именно он отдал приказ взорвать дамбу Каховской ГЭС.

Подрыв россиянами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня 2023-го войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично, в зоне подтопления оказались почти сотня населенных пунктов.

Силы обороны Украины, тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов и украинская разведка сообщили, что подрыв был организован изнутри, а осуществили это преступление военные 205-й мотострелковой бригады оккупационной армии РФ.

В июне 2023 года Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора россиян, один из которых подтверждает, что Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа РФ. Из записи следует, что россияне хотели шантажировать или «напугать» Украину подрывом дамбы, однако, вероятно, не рассчитали силу взрыва и спровоцировали техногенную катастрофу на юге Украины.

Сейсмические данные также указывают на «сфокусированный импульс энергии, типичный для взрыва» — в частности к такому выводу пришли исследователи норвежского центра NORSAR (Norwegian Seismic Array), который был создан еще в 1960-х в сотрудничестве между Норвегией и США для фиксации землетрясений и потенциальных ядерных взрывов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Уничтожение ГЭС имело разрушительное влияние на экологические системы и биоразнообразие юга Украины. Одномоментное осушение огромного водохранилища привело к гибели большого количества рыбы и животных, заболачиванию осушенных земель, изменению климатического режима региона.

Офис генпрокурора начал досудебное расследование по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны, а также направил обращение в Международный уголовный суд.

Преступление россиян стало также ударом по сельскому хозяйству Херсонщины, которое в значительной степени до сих пор зависело от оросительных систем, питашихся из Каховского водохранилища.

Сейчас бывшее Каховское водохранилище превратилось в лес.

