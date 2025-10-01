закрыть
1 октября 2025, среда, 20:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

18-летнему вратарю «Кайрата» подарили внедорожник после 0:5 от «Реала»

1
  • 1.10.2025, 19:52
  • 2,422
18-летнему вратарю «Кайрата» подарили внедорожник после 0:5 от «Реала»

Казахстанский клуб потерял двух основных голкиперов из-за травм и доверил место в воротах молодому Шерхану Калмурзе.

Вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза получил в подарок внедорожник Exceed после разгромного поражения от мадридского «Реала» в Лиге чемпионов. Соответствующее видео 18-летний футболист опубликовал в Instagram.

Подарок вратарю сделал владелец бренда мужских костюмов Shoqan Улугбек Шарипов.

Калмурза защищал ворота «Кайрата» в матче, который прошел накануне и завершился со счетом 5:0 в пользу «Реала».

В главном еврокубке Калмурза провел второй матч — первая игра с португальским «Спортингом» 18 сентября закончилась поражением «Кайрата» со счетом 1:4, при этом вратарь казахстанской команды отбил пенальти ногой.

Оба основных вратаря «Кайрата», Александр Заруцкий и Темирлан Анарбеков, ранее выбыли из-за травм колена и челюсти соответственно.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип