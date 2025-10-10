закрыть
В РФ бывший чиновник и «ветеран СВО» заживо сгорел в свой день рождения

  • 10.10.2025, 3:44
В РФ бывший чиновник и «ветеран СВО» заживо сгорел в свой день рождения

9 октября ему должно было исполниться 56 лет.

Бывший смоленский чиновник и «ветеран» СВО Олег Иванов заживо сгорел в своем доме на колесах. Трагедия произошла в ночь на 9 октября на одной из парковок в подмосковном Сергиевом Посаде, передают РИА Новости, Shot и Baza.

По данным Shot, инцидент произошел около 02:00 по Минску. На парковке рядом с «Семейным центром имени Мещерякова» на улице Пограничной загорелись два микроавтобуса. Как пишет телеграм-канал, прозвучало несколько взрывов — рванули установленные в одной из машин газовые баллоны.

Пожар потушили сотрудники МЧС. В одном из фургонов, который использовался как дом на колесах, обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался бывший начальник Управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию Смоленской области Олег Иванов.

Источник MSK1.RU в экстренных службах подтвердил обстоятельства произошедшего. По данным собеседника РИА Новости, признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Как указывает Baza, Иванов приехал в Сергиев Посад на стажировку по спецпрограмме «Герои Подмосковья». Его трейлер был полностью оборудован для жизни, поэтому номер в гостинице экс-чиновник снимать не стал.

РИА Новости пишет, что Иванов отмечал в автофургоне свой день рождения: 9 октября ему должно было исполниться 56 лет.

MSK1.RU отмечает, что в 2008 году Олег Иванов занимал должность руководителя главного управления по реализации приоритетных национальных проектов в Смоленской области. Затем занял пост руководителя Главного управления международных связей, регионального сотрудничества и туризма региона.

В 2010-м Иванов вступил в должность главы администрации Кардымовского района, возглавлял областное управление по делам молодежи и патриотическому воспитанию.

Иванов в качестве добровольца принял участие в боевых действиях в Украине. Агентство «О чем говорит Смоленск» указывало, что он отслужил на передовой девять месяцев. Экс-чиновник также был членом центрального правления ветеранов боевых действий России, Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций.

