Соболенко вышла в полуфинал турнира в Ухане

Соболенко вышла в полуфинал турнира в Ухане1
- 10.10.2025, 22:07
Белоруска не оставила шансов Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Первая ракетка мира Арина Соболенко встречалась с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая занимает 9-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась победой теннисистки из Беларуси в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.
В полуфинале 27-летняя Соболенко встретится с 6-й ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. Счет личных встреч между спортсменками 8−2 в пользу лидера мирового рейтинга.
В этом сезоне Арина Соболенко имеет баланс побед и поражений — 59:10. Она одержала победу на турнире в Брисбене, Майами и во второй раз стала победительницей Открытого чемпионата США.
Арина Соболенко одержала 20-ю подряд победу в Ухане. Она является действующей победительницей соревнований. В прошлогоднем финале представительница беларуси была сильнее Чжэн Циньвэнь из Китая и завоевала третий титул подряд.