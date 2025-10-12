Spiegel: Ангела Меркель сыграла важную роль при вторжении РФ в Украину 12.10.2025, 10:18

1,204

Ангела Меркель

Появились новые данные о подготовке российской армии к современным конфликтам.

Новые данные о роли Германии в подготовке российской армии к современным конфликтам вызывают вопросы о влиянии политики Берлина на безопасность Восточной Европы перед вторжением РФ в Украину.

Об этом сообщает журнал Spiegel.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель оказывала содействие российской армии в освоении современных методов ведения боя перед вторжением РФ в Украину в 2014 году. По информации издания, оборонный концерн Rheinmetall разрабатывал симуляторы, программное обеспечение и оборудование для российской армии, рассчитывая получить контракт на сумму около 1 миллиарда евро.

Немецкий опыт на службе Москвы

При поддержке правительства Меркель планировалось создание сети российских учебных центров по образцу немецкого полигона Альтмарк, где отрабатывалась имитация современных боевых действий. Целью таких центров было повышение эффективности российских войск и подготовка к современным сценариям боя.

Политические решения и последствия

На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года Украине и Грузии отказали в присоединении к Плану действий по членству, чему частично способствовала позиция Меркель.

Через несколько месяцев после этого Москва начала военные действия против Грузии. Политики Берлина считали, что сотрудничество с Россией будет способствовать стабильности в регионе, однако на практике оно укрепило военный потенциал РФ перед вторжением в Украину.

