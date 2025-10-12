FT: США выбрали цели и спланировали украинские атаки в глубине России 5 12.10.2025, 10:56

6,586

Американские военные уже несколько месяцев делятся с ВСУ разведданными.

Газета The Financial Times (FT) сообщила, что украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты в России стали настолько успешными в последние месяцы, в том числе благодаря помощи Пентагона.

По данным FT, американские военные уже несколько месяцев делятся с ВСУ разведданными, которые помогают планировать атаки беспилотников. Более того, как сообщает газета, американские военные принимали участие во всех этапах планирования атак.

Источники The Financial Times пояснили, что главная цель Вашингтона — ослабить экономику России и заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров с Киевом.

По словам нескольких украинских и американских чиновников, знакомых с секретными операциями, американские разведданные, переданные Киеву, позволили нанести удары по важным российским энергетическим объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы, далеко за пределами линии фронта.

Официально Белый дом не комментирует свое возможное участие в планировании ударов ВСУ по российским НПЗ в глубине территории и вдали от линии фронта.

Однако, по данным FT, разведка США помогает Киеву планировать маршруты, высоту полета и даже время, что позволяет украинским беспилотным летательным аппаратам дальнего радиуса действия уклоняться от российских средств ПВО.

По словам других источников, Вашингтон не просто помогал планировать на основе целей, предоставленных Украиной, но даже сам предлагал приоритетные объекты для атак.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отказывается раскрывать детали сотрудничества с разведкой США в нанесении его армией глубоких ударов по территории России. Он лишь подтвердил, что Киев «сотрудничает с разведкой США, в первую очередь, чтобы защитить себя».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com