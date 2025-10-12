Эпическое унижение Путина показали в одной фотографии 6 12.10.2025, 11:03

Фото: Associated Press

Ранее через это проходил Лукашенко.

Это свершилось. Путин извинился перед Алиевым за сбитый в Чечне 25 декабря 2024 года лайнер авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный. Это произошло на саммите глав стран Содружества в Душанбе.

По словам президента России, ракеты, которые были выпущены ПВО по украинскому беспилотнику, взорвались в нескольких метрах от самолета и повредили его своими обломками.

«Причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. Две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет, если бы это произошло, он рухнул бы на месте, а взорвались - может быть, это была самоликвидация - в нескольких метрах, примерно в 10 метрах» - сказал Владимир Путин.

При этом он сообщал, что получил эту информацию от следственным органов только накануне поездки в Таджикистан.

После нескольких минут гробового молчания Ильхам Алиев поблагодарил Путина за то, что тот держит выяснение причин крушения азербайджанского самолета под личным контролем.

Сайт udf предлагает взглянуть все на две фотографии. На одной из них Владимир Путин объясняется с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите СНГ в Душанбе:

А это знаменитый снимок встречи президента России с Александром Лукашенко в августе 2020 года на фоне беспрецедентных протестов, охвативших всю Беларусь, когда политическое будущее белорусского правителя висело на волоске:

И все становится очевидным, кто выглядит победителем, а кто - жалким и униженным просителем…

