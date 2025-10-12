Розовые ракеты и дроны: как украинские женщины-воины троллят оккупантов 3 12.10.2025, 11:13

4,174

Украинки используют худшие страхи своих «мачо-противников».

На прошлой неделе производитель дронов Wild Hornets передал украинским защитникам специальную партию своих перехватывающих беспилотников Sting. Разница от стандартного Shahed-killer заключается в том, что эти дроны были розового цвета, ведь подразделение возглавляла женщина, а операторами также были женщины. Как пишет Forbes, война против России является также культурной, поэтому украинские женщины-воины используют «худшие страхи своих мачо-противников».

Известно, что в украинской армии служит около 70 тысяч женщин, из которых только 5500 находятся в зонах боевых действий. По словам активистов, сексизм до сих пор является проблемой, а некоторые женщины-военные жалуются на укоренившиеся предубеждения.

«Это войско, которое лишь относительно недавно вышло из советской системы, и многие старшие офицеры считаются остатками советских времен. Опрос 2018 года показал, что 53% украинцев поддерживают идею равенства женщин и мужчин в военной службе. К марту 2023 года, после вторжения, этот показатель вырос до 80%», - напомнили в материале.

В то же время в мае этого года 13 бригада Национальной гвардии «Хартия» начала первую в историю кампанию, которая направлена на мобилизацию женщин.

В частности украинские СМИ рассказывали о таких женских подразделениях, как «Бучанские ведьмы», который является добровольческим подразделением противовоздушной обороны. Эти военные совмещают свою работу с обычной гражданской, кто-то является учительницей, кто-то врачом, а кто-то мастером маникюра.

По словам членов подразделения, активное участие в борьбе против дронов помогает преодолеть чувство беспомощности от атак РФ, которые происходят каждую ночь.

Также в апреле Силы беспилотных систем начали набор в полностью женское подразделение «Гарпии», которое оснащено FPV и бомбардировочными дронами. Подразделение также имеет мужчин, но «роль пилотов, которые наносят окончательный удар, будут выполнять исключительно женщины», согласно официальному заявлению.

«Это будет способствовать увеличению набора женщин-операторов дронов, обеспечивая благоприятную среду. Это также отличный способ троллить россиян. Российская армия чрезвычайно традиционна в гендерных ролях, способствуя созданию ультрамачевой среды, в которой сила, выносливость и жестокое издевательство являются гордыми традициями. Стать мишенью для женщин, вероятно, будет воспринято как пренебрежение к мужскому достоинству», - анализируют в Forbes.

В то же время, как пишет издание, новая украинская крылатая ракета FP-5 Flamingo несет такой же месседж, ведь название и розовая окраска прототипов были выбраны женщиной из команды дизайнеров, которая хотела подчеркнуть вклад женщин в военные действия.

«"Серийные ракеты не будут иметь такой заметной окраски, поскольку она делает пусковые установки слишком видимыми. Но даже название «Фламинго» создает явный контраст с российскими ракетами, такими как «Кинжал», - добавили в материале.

Кроме того, существенным признаком того, что женщины участвуют в обороне Украины, является партия розовых перехватчиков «Оса».

В свою очередь многие эксперты отмечают, что даже в войне с использованием дронов бойцы должны иметь высокий уровень физической подготовки.

«Серая зона», где дроны быстро уничтожают транспортные средства, означает, что в Украине войска часто вынуждены нести тяжелые рюкзаки на большие расстояния. Они также должны длительное время жить в сложных условиях. Количество эффективных женщин-операторов дронов в Украине свидетельствует о том, что женщины могут выполнять эти функции. Ожидайте, что в будущем российские войска будут терроризировать еще больше ярко-розовых дронов», - анонсировали в Forbes.

