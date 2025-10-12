Вертолет врезался в пальмы у побережья Калифорнии во время фестиваля
Все произошло прямо на глазах у посетителей популярного пляжа.
Вертолет потерпел крушение прямо на глазах у отдыхающих на пляже Хантингтон-Бич в Калифорнии. Борт врезался в пальмы у побережья после потери управления.
Об этом сообщает The Guardian.
Вертолет, пролетавший над популярным пляжем южной Калифорнии, внезапно начал выходить из-под контроля, в конце концов потеряв высоту и врезавшись в ряд пальм на глазах у посетителей пляжа.
На видео, опубликованных в Интернете, видно, как борт начинает вращаться над пляжем Хантингтон, а затем падает к краю пляжа, где он застревает между пальмами и лестницей у шоссе Тихоокеанского побережья.
Пожарная служба Хантингтон-Бич сообщила, что пять человек, включая двух, которые находились в вертолете, доставили в больницу и «безопасно извлекли из-под обломков» после аварии в субботу.
Три человека получили ранения на улице. Детали относительно их травм пока неизвестны. Причина аварии сразу не была обнародована.
В ведомстве заявили, что вертолет был связан с ежегодным благотворительным мероприятием "Автомобили и вертолеты", которое проходило сегодня.
Заметим, что ранее на этой неделе медицинский вертолет REACH Air Medical разбился на шоссе в Калифорнии. Это произошло неподалеку Сакраменто после взлета из медицинского центра университета в Дейвисе.