Вертолет врезался в пальмы у побережья Калифорнии во время фестиваля 12.10.2025, 12:11

1,418

Все произошло прямо на глазах у посетителей популярного пляжа.

Вертолет потерпел крушение прямо на глазах у отдыхающих на пляже Хантингтон-Бич в Калифорнии. Борт врезался в пальмы у побережья после потери управления.

Об этом сообщает The Guardian.

Вертолет, пролетавший над популярным пляжем южной Калифорнии, внезапно начал выходить из-под контроля, в конце концов потеряв высоту и врезавшись в ряд пальм на глазах у посетителей пляжа.

На видео, опубликованных в Интернете, видно, как борт начинает вращаться над пляжем Хантингтон, а затем падает к краю пляжа, где он застревает между пальмами и лестницей у шоссе Тихоокеанского побережья.

Пожарная служба Хантингтон-Бич сообщила, что пять человек, включая двух, которые находились в вертолете, доставили в больницу и «безопасно извлекли из-под обломков» после аварии в субботу.

Три человека получили ранения на улице. Детали относительно их травм пока неизвестны. Причина аварии сразу не была обнародована.

В ведомстве заявили, что вертолет был связан с ежегодным благотворительным мероприятием "Автомобили и вертолеты", которое проходило сегодня.

Заметим, что ранее на этой неделе медицинский вертолет REACH Air Medical разбился на шоссе в Калифорнии. Это произошло неподалеку Сакраменто после взлета из медицинского центра университета в Дейвисе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com