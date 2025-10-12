Украина может уничтожить Крымский мост: генерал СБУ заинтриговал сценарием 12.10.2025, 14:36

Виктор Ягун

Обеспечить полную неуязвимость россиянам так и не удалось.

По словам Виктора Ягуна, генерал-майора запаса и бывшего заместителя главы СБУ (2014–2015 гг.), Крымский мост с самого начала был для России стратегическим объектом, в который были вложены значительные ресурсы для его защиты. Несмотря на это, обеспечить полную неуязвимость сооружения россиянам так и не удалось.

В комментарии для «Радио Свобода» Ягун подчеркнул, что Россия сосредоточила на защите моста практически все доступные средства, однако даже масштабные оборонительные меры не исключают возможности его поражения — особенно если операция тщательно подготовлена и проходит в условиях строгой секретности.

«Там есть и морской компонент, и противовоздушный, и противоракетный. И были развернуты крупные подразделения. То есть мост, по их мнению, был действительно защищен», - рассказал он.

Собеседник отметил, что успешный удар по мосту стал возможен благодаря креативному подходу украинских спецслужб, при этом планированием занимался крайне узкий круг людей, что помогло сохранить операцию в тайне.

По мнению Ягуна, разрушение Крымского моста могло бы создать серьезные логистические проблемы для российских войск, фактически нарушив транспортное сообщение с Крымом. Он предположил, что Россия вряд ли сможет оперативно решить такую проблему, если она возникнет.

«Проблема не только в том, что мост может остановиться. У них нет возможностей, которые были у Украины, нет парома, десантных кораблей, которые они стянули со всех флотов. Все это в комплексе - огромная проблема для них», - считает эксперт.

