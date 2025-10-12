Минчанин рассказал, как после обеда в «Пит Stop» оказался в больнице 1 12.10.2025, 14:54

В Минздраве отреагировали на инцидент.

Минздрав проводит расследование в связи с жалобой посетителя бистро «Пит Stop» на отравление. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Зафиксировано 12 случаев инфекционного гастроэнтерита. Все заболевшие доставлены в инфекционную больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.

— В связи с регистрацией случаев заболевания кишечными инфекциями среди посетителей бистро «Пит Stop», расположенном на пр. Независимости в Минске, специалисты санэпидслужбы проводят расследование. Зарегистрировано 12 случаев гастроэнтерита инфекционного происхождения. Пациенты госпитализированы в инфекционную больницу. Их состояние — средней степени тяжести, — сообщили в Минздраве.

Специалисты провели проверки в заведении, где оценили условия приготовления и продажи блюд. Были взяты пробы готовых блюд и сырья для лабораторных исследований, а также обследованы сотрудники. В ходе проверки они выявили нарушения, из-за чего работа кафе временно приостановлена до их устранения. Санитарно-эпидемиологические мероприятия продолжаются.

Напомним, накануне сообщалось, что минчанин Михаил (имя изменено) рассказал, что попал в инфекционную больницу после обеда в бистро «Пит Stop», расположенном на Независимости, 154Д. По его словам, в отделении находится еще несколько человек, отравившихся в этом же ресторане.

— Меня ничего не смутило ни в запахе, ни во вкусе. Однако к вечеру, когда был уже дома, мне стало плохо: несколько раз сходил в туалет, но не придал этому значения, потому что ничего не болело, — рассказал минчанин журналистам.

В среду, по словам собеседника, ему стало значительно хуже. Михаил пытался пить таблетки, но состояние ухудшалось: поднялась до 39 градусов температура и присоединилась сильная рвота.

— Скорую не вызывал, потому что в четверг утром у меня был госэкзамен — сдал, и уже после этого вызвали скорую. Меня отвезли в инфекционную больницу, диагноз (уже подтвержденный) — сальмонеллез. При поступлении в отделение врач сказал, что таких, как я, семь человек.

