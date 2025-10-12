В Витебске пьяная таксистка устроила ночную погоню с ГАИ 4 12.10.2025, 15:34

В ее крови обнаружили свыше двух промилле алкоголя.

В Витебске сотрудники ГАИ устроили погоню за автомобилем такси, ехавшим с превышением скорости. Когда его удалось остановить, оказалось, что машиной управляла пьяная 44-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел ранним утром 12 октября. Внимание экипажа ДПС на одном из центральных проспектов города привлек Volkswagen, ехавший с явным превышением скорости. Сотрудники подали водителю сигнал об остановке, но тот его проигнорировал, после чего началось преследование.

Судя по видео, опубликованному МВД, во время погони автомобиль такси неоднократно нарушил ПДД: водитель не реагировала на требования остановиться, несколько раз проехала на красный сигнал светофора и опасно маневрировала, создавая угрозу другим участникам движения. Вскоре автомобиль удалось заблокировать.

За рулем оказалась 44-летняя витеблянка с явными признаками опьянения. На опубликованном МВД видео задержания женщина объяснила свое поведение так: «Я не знала, что вы за мной едете. Я еду по-своему, музыка играет».

Сообщается, что в крови у нарушительницы обнаружили свыше двух промилле алкоголя.

В итоге на женщину составили восемь административных протоколов. Только за нетрезвое вождение ей грозит штраф в 200 базовых величин (8400 рублей) и лишение права управления автомобилем на пять лет. Водителя поместили в ИВС, а ее Volkswagen доставили на охраняемую стоянку.

