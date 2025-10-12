Путин несет ахинею 2 Вадим Лукашевич

12.10.2025, 17:54

1,974

Обратите внимание на заискивающую позу главы Кремля.

Российско-азербайджанские отношения обострились до предела, но совсем терять Азербайджан не хочется, поэтому Путин вынужденно признал, что российские военные сбили («обстреляли перед крушением») самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный.

Обратите внимание на заискивающую позу Путина перед уверенным в себе Алиевым – сразу видно, кто главный в данной сцене.

Что касается сказанного, то Путин, как у него водится в технических вопросах, несет ахинею. Видно, что ему спецы что-то рассказали (или он прочел заготовленный текст), но при пересказе без суфлера несет полную чушь.

Да, обе выпущенные по самолету ракеты не поразили его прямым попаданием (это бывает крайне редко), но в результате близкого взрыва их осколочно-фугасных боевых частей (боеголовок) самолет был поражен готовыми поражающими элементами (ГПЭ), которыми и начинены боеголовки.

ГПЭ – это первичные осколки, заранее сформированные металлические объекты (кубики, шарики и проч.) размером до сантиметра, являющие основным средством поражения воздушных целей. Поэтому слова Путина:

«Две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет – если бы это произошло, он рухнул бы на месте, а взорвались – может быть, это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в десяти. И поэтому поражение произошло, но главным образом не поражающими элементами боевыми, а, скорее всего, обломками. Именно поэтому пилот и воспринял это как столкновение со стаей птиц», – безграмотная х*рня.

Во-первых, в случае прямого попадания самолет не обязательно бы «рухнул на месте» – все зависит от места попадания и мощности боеголовки; как правило, самолет летит еще какое-то время в зависимости от тяжести поражения его бортовых систем.

Во-вторых, это не самоликвидация (она происходит после потери контакта с целью, например при промахе, т.е. цель гарантированно остается целой) на расстоянии сотен метров от самолета, а именно штатное срабатывание дистанционных взрывателей ракетных боеголовок.

В-третьих, самолет был поражен именно ГПЭ, что хорошо видно по обломкам хвостовой части самолета. Поражение обломками разрушившейся конструкции ракеты (вторичными осколками) без участия первичных осколков (ГПЭ) – это нонсенс похлеще «беспорочного зачатия».

Ну и в-четвертых: пилоты восприняли внешнее воздействие как столкновение с птицами только потому, что обе ракеты взорвались рядом с хвостовой частью самолета, т.е. на максимальном удалении от пилотской кабины (например, пилоты южнокорейского «Боинга-747», сбитого СССР над Сахалином, после попадания двух ракет – в крыло и в двигатель – еще долго выясняли, что могло случиться).

Вадим Лукашевич, facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com