В Беларуси вводят новшество для водителей 1 12.10.2025, 19:23

3,092

Уже с 15 октября.

Белорусская ассоциация международных перевозчиков (БАМАП) напомнили, что с 15 октября появятся изменения, которые касаются водителей. С этой даты будут по-новому определять размер причиненного транспортному средству вреда при ДТП.

Новшества по тому, как определять вред, который причинен транспорту из-за ДТП, предусмотрены приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию.

«Согласно документу, размер вреда определяет оценщик страховщика (Беларусского бюро по транспортному страхованию) либо исполнитель оценки, — сообщал ранее Национальный правовой интернет-портал. — При определении размера вреда учитываются повреждения ТС, отнесенные к конкретному ДТП. Если по итогам осмотра ТС разделить дефекты эксплуатации и повреждения, причиненные в результате ДТП, не представляется возможным, то проводится автотехническая экспертиза».

Оценщик, который будет определять размер вреда, должен «исходить из расчета стоимости ремонта транспорта и (или) обесценения его частей в результате ДТП и расчета стоимости ТС».

Стоимость транспорта, его частей и материалов, которые используются при ремонте, стоимость работ должны определять в белорусских рублях. «Иностранные валюты допустимы в расчетах с последующим перерасчетом их в национальную валюту по официальному курсу Нацбанка по отношению к этим валютам на дату оценки», — пояснял Национальный правовой интернет-портал.

