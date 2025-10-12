В Беларуси вводят новшество для водителей

В Беларуси вводят новшество для водителей1
12.10.2025
Уже с 15 октября.
Белорусская ассоциация международных перевозчиков (БАМАП) напомнили, что с 15 октября появятся изменения, которые касаются водителей. С этой даты будут по-новому определять размер причиненного транспортному средству вреда при ДТП.
Новшества по тому, как определять вред, который причинен транспорту из-за ДТП, предусмотрены приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию.
«Согласно документу, размер вреда определяет оценщик страховщика (Беларусского бюро по транспортному страхованию) либо исполнитель оценки, — сообщал ранее Национальный правовой интернет-портал. — При определении размера вреда учитываются повреждения ТС, отнесенные к конкретному ДТП. Если по итогам осмотра ТС разделить дефекты эксплуатации и повреждения, причиненные в результате ДТП, не представляется возможным, то проводится автотехническая экспертиза».
Оценщик, который будет определять размер вреда, должен «исходить из расчета стоимости ремонта транспорта и (или) обесценения его частей в результате ДТП и расчета стоимости ТС».
Стоимость транспорта, его частей и материалов, которые используются при ремонте, стоимость работ должны определять в белорусских рублях. «Иностранные валюты допустимы в расчетах с последующим перерасчетом их в национальную валюту по официальному курсу Нацбанка по отношению к этим валютам на дату оценки», — пояснял Национальный правовой интернет-портал.