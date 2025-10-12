Российский чиновник пытался скрыться от силовиков с 12 килограммами золота 3 12.10.2025, 21:53

2,820

Его обвиняют в коррупции.

Октябрьский районный суд Краснодарского края России отправил в СИЗО главу Крымского района региона Сергея Леся, задержанного 11 октября по делу о хищении земельных участков на 2 млрд рублей, пишет The Moscow Times.

Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК). Максимальное наказание за это предусматривает 10 лет лишения свободы. По версии следствия, Лесь распорядился заключать договоры купли-продажи муниципальных земельных участков с указанным им лицом. Торги не проводились, а цена была занижена в сотни раз. Так, один из участков площадью 0,26 га продали за 5 тысяч рублей при рыночной стоимости около 6 млн.

Лесь незаконно оформлял земли на своих родственников и знакомых. Там строились здания, которые он сдавал в аренду. Ответчиками по делу проходят как минимум 11 человек, в том числе бывшая и нынешняя жены чиновника, его теща, брат, жена брата и экс-начальник отдела закупок районной администрации Евгений Прокопенко. Он также арестован. По данным «Коммерсанта» и «Краснодар онлайн», 11 октября Лесь попытался покинуть Крымск на микроавтобусе, взяв с собой 100 млн рублей и 12 килограммов золота. Mash пишет, что металл был переплавлен и замаскирован под железнодорожные костыли — гвозди, скрепляющие рельсы и шпалы. Кроме того, у Леся нашли семь нераспакованных iPhone. Источник «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что силовики гнались за чиновником 18 километров. При задержании пострадал его водитель — у него сломан таз.

В октябре 2024 года Лесь объявил о начале строительства нового микрорайона «Крымск Сити» на 13,6 тысячи жителей стоимостью 12 млрд рублей. В том же месяце региональные СМИ сообщили о задержании чиновника по подозрению в причастности «к махинациям с землей». Лесь все отрицал, отмечая, что он вернется на работу после отпуска, а затем подал в суд три иска о защите чести и достоинства. После этого один из ответчиков, жительница Крымска Надежда Мальцева, провела пикет у здания регионального управления Следственного комитета с требованием «победить коррупционный беспредел» главы Крымского района.

В сентябре 2025 года межрайонная прокуратура подала иск к Лесю и его родственникам о взыскании имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, полученные коррупционным путем. Тогда же у чиновника прошли обыски.

